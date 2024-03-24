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Başkan Mahçiçek’in hizmet belediyeciliği şefkatle birleşti; Sosyal Yardıma 75 Milyon TL’lik Yatırım Yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğündeki AK Parti’nin sosyal belediyecilik anlayışını, 10 yıllık Onikişubat Belediye Başkanlığı görevinde şefkat, adalet ve doğruluk ilkeleriyle hassasiyetle yerine getiren Hanefi Mahçiçek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin onuruna yaraşır, çevreleri ile uyumlu bir hayat sürdürebilmeleri için sağlanan 75 milyon TL’lik ayni veya nakdi yardımlarla gönülleri kazandı.

Başkan Mahçiçek’in hizmet belediyeciliği şefkatle birleşti; Sosyal Yardıma 75 Milyon TL’lik Yatırım Yapıldı

Başkan Mahçiçek’in hizmet belediyeciliği şefkatle birleşti; Sosyal Yardıma 75 Milyon TL’lik Yatırım Yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğündeki AK Parti’nin sosyal belediyecilik anlayışını, 10 yıllık Onikişubat Belediye Başkanlığı görevinde şefkat, adalet ve doğruluk ilkeleriyle hassasiyetle yerine getiren Hanefi Mahçiçek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin onuruna yaraşır, çevreleri ile uyumlu bir hayat sürdürebilmeleri için sağlanan 75 milyon TL’lik ayni veya nakdi yardımlarla gönülleri kazandı.

24 Mart 2024 Pazar 18:47

Kurucu Onikişubat Belediye Başkanı olarak iki dönemi kapsayan 10 yıllık süreçte hayata geçirdiği yatırım ve projelerle ‘Model ve Modern Onikişubat’ı başarıyla oluşturan Hanefi Mahçiçek, insanı merkeze alan sosyal belediyecilik çalışmalarını şefkatle birleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğündeki AK Parti’ninhizmet odaklı ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışını Onikişubat’ta daha da güçlendirerek dezavantajlı gruplara destek olan Hanefi Mahçiçek, AK Parti ile özdeşleşen sosyalbelediyecilikte adeta yeni bir dönemeimzasını attı.

Toplumun dezavantajlı kesimlerine sosyal bir ortam hazırlamak amacıyla, onların onuruna yaraşır, çevreleri ile uyumlu bir hayat sürdürebilmeleri için ayni veya nakdi yardımların yanı sıra projeler geliştirerek aile yapısını korumayı hedefleyen Başkan Mahçiçek, şefkat, adalet ve doğruluk ilkeleriyle sosyal yardım yatırımlarında da örnek olmayı başardı.

İhtiyaç sahiplerinin talep odaklı değil, arz odaklı belirlenmesini sağlayarak vatandaşları daima gözeten Başkan Mahçiçek, teknolojiden de faydalanarak ‘Onikişubatlım Yardım Kartı’ ile hem Türkiye’de ilk oldu hem de alan ve veren elin birbirini görmemesini sağladı.

Başkan Mahçiçek, 10 yıllık süreçte toplumun tüm kesimini gözeten sosyal yardım çalışmalarına toplamda 75 milyon TL’lik bütçe ayırırken, sosyal yardımyatırımları günümüz değerlemesine göre ise 188 milyon TL olarak gerçekleşti.

Toplumun tüm kesimini gözeten projelere imza atıldı

Özellikle paylaşmaya dikkat çekmek amacıyla her yıl Ramazan ayında ve dezavantajlı gruplara belirli dönemlerde gıda yardımında bulunan Onikişubat Belediyesi, toplamda 115 bin aileye yardımların ulaştırılmasını sağladı.

Dezavantajlı 11 bin 250 aileye içerisinde 500 TL olan ‘Onikişubatlım Yardım Kartı’ dağıtan Başkan Mahçiçek, 19 bin bebeği de ‘Hoş Geldin Bebek Seti’ ile karşılayarak ailelerin ekonomisine destek verdi.

7 bin 500 ihtiyaç sahibi ailenin ev eşyası ihtiyacını hassasiyetle gideren Başkan Mahçiçek, 6 bin 500 adet hasta ve refakatçilerine şifa paketi dağıttı.

‘Gönülleri Giydiriyoruz’ Projesi kapsamında çıraklık eğitimi alan 8 bin 500 öğrenciye mont ve bot yardımında bulunan Başkan Mahçiçek, ilkokul birinci sınıfa başlayan 100 bin öğrenciye de kırtasiye seti ve okul çantası verdi.

110 engelli vatandaşın tekerlekli sandalye ihtiyacını da karşılayan Başkan Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, maddi durumu düşük olan ailelere kömür ve tüp yardımıda yaparken, okul, cami ve Kur’an Kurslarınıntamir ve tadilat çalışmalarına da destek oldu.

Tüm bunların yanı sıra sokak hayvanlarını da unutmayan Onikişubat Belediyesi, kedi evi, kuş evi, köpek barınaklarını ücretsiz şekilde vatandaşlara teslim ederek, ilçenin çeşitli noktalarında kurdu.

Sosyal yardımlar ‘Asrın Felaketi’ depremlerde takdirle karşılandı

Sosyal belediyecilik adına yaptığı yatırım, hizmet ve uygulamaları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından daha üst noktalara çıkaran Başkan Mahçiçek, zorlu süreçte temin ettiği Mobil Mutfak Aracı ile sıcak yemek dağıtımı yaptı.

Türkiye’de çadırın bulunmadığı zorlu günlerde bin 100 adet çadırı da temin ederek depremzede vatandaşlara dağıtan Başkan Mahçiçek, battaniye yastık yorgan uyku tulumu ve ayakkabılarla da zor günlerde vatandaşın yanında oldu.

Son Güncelleme: 24.03.2024 19:21
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Başkan Mahçiçek’in Hizmet Belediyeciliği şefkatle Birleşti; Sosyal Yardıma 75 Milyon TL’lik Yatırım Yapıldı
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