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Başkan Mahçiçek’ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine emek ve alın teriyle katkıda bulunan işçilerimiz, memurlarımız, çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Bizim düsturumuzda emek ve alın teri değerlidir; sahip çıkmamız gerekir” dedi.

Başkan Mahçiçek’ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

Başkan Mahçiçek’ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine emek ve alın teriyle katkıda bulunan işçilerimiz, memurlarımız, çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Bizim düsturumuzda emek ve alın teri değerlidir; sahip çıkmamız gerekir” dedi.

30 Nisan 2023 Pazar 15:57

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında işçi ve emekçilerin önemine değinen Başkan Mahçiçek, şu ifadeleri kullandı; “Değerli işçi ve emekçi kardeşlerim; alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Emek bizim inancımızda ve kültürümüzde müstesna bir kıymete ve öneme sahiptir. Emeğin, alın terinin her daim sembolü olan, ekonomi, sanayi, tarım ve diğer alanlarda üretime katkı sunarak geçimini sağlayan işçilerimiz, her şeyin en iyisine layıktır. Ülkemizin bugün elde ettiği ekonomik gücün gerçek sahipleri bunda emeği ve alın teri olanlardır. Çünkü işçilerimiz, memurlarımız, çalışanlarımız olmazsa bizler de hizmet konusunda maalesef bir ilerleme kat edemeyiz.

“Onikişubat Belediyesi hizmetlerinin en önemli paydaşı emekçilerimizdir”

Onikişubat Belediyesi olarak biliyoruz ki hiçbir hizmet kolay yapılmıyor ve ilçemizin gelişmesi için gösterilen çabanın en önemli paydaşı emekçilerimizdir. Bu bağlamda ‘ben değil biz’ anlayışı ile yaptığımız hizmetlerin karşılığını emekçilerimizin sayesinde alıyoruz. Bu vesileyle öncelikle Onikişubat Belediyemiz bünyesinde çalışıp evine rızık ve ekmek götüren bütün mesai arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşım, dayanışma ve güç birliğini esas alan bir anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Onikişubat Belediyesi olarak işçimizin, emekçimizin sözde değil özde yanındayız. Şunu unutmayalım ki en kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. Emek ve alın terleriyle hayatını kazanarak, şehrimizin ve ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan tüm işçi ve emekçi çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Son Güncelleme: 30.04.2023 18:56
Anahtar Kelimeler:
Başkan Mahçiçek’ten 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü Mesajı
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