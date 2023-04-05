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Başkan Mahçiçek’ten 5 Nisan Madalya Günü Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Kahramanmaraş’a Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası’nın verilişinin 98’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Belediyemizin ismi olan Onikişubat, 103 yıl önce şehrimize madalya verilmesine sebep olan kahramanlık destanından bize kalan gururun adıdır. Kahramanmaraş’ımızın gurur günlerinden bir tanesi olan 5 Nisan Madalya Günü dolayısıyla, İstiklal Savaşı’mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm hemşerilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.

Başkan Mahçiçek’ten 5 Nisan Madalya Günü Mesajı

Başkan Mahçiçek’ten 5 Nisan Madalya Günü Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Kahramanmaraş’a Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası’nın verilişinin 98’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Belediyemizin ismi olan Onikişubat, 103 yıl önce şehrimize madalya verilmesine sebep olan kahramanlık destanından bize kalan gururun adıdır. Kahramanmaraş’ımızın gurur günlerinden bir tanesi olan 5 Nisan Madalya Günü dolayısıyla, İstiklal Savaşı’mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm hemşerilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.

05 Nisan 2023 Çarşamba 16:13

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Kahramanmaraş’a‘Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası’ verilişinin 98’nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajında Kahramanmaraş’ın, Kurtuluş Savaşı’nda Türkiye’nin kaderini tayin eden şehirlerden bir tanesi olduğuna vurgu yapan Başkan Mahçiçek, Onikişubat Belediyesi’nin 103 yıl önce Kahramanmaraş’a madalya verilmesine sebep olan kahramanlık destanından bugüne kalan gururun adı olduğunu söyledi.

Başkan Mahçiçek, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Maraş’ta Milli Mücadeleye katılmayan tek fert bile yoktur”

Vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm Maraşlı şehit ve gazilerimizin 103 yıl önceki İstiklal mücadelesindeki emsalsiz fedakârlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Ecdadımızın destansı direnişi, dün olduğu gibi bugün ve yarın da göğsümüzde gururla taşıyacağımız kutlu bir armağanı şehrimize miras bırakmıştır. O dönemde Maraş’ın, Kurtuluş Savaşı’nda şehir halkı ile birlikte topyekûn direniş göstermesi ve çevre vilayetlerininde yardımına koşması büyük takdir toplamış ve Kurtuluş Savaşı sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’ndenMaraş’a bir yazı gönderilerek Milli Mücadeleye katılanların listesi istenmiştir. Şehrimizin o dönemdeki ileri gelen yöneticileri toplanıp, bir durum tespiti yapmıştır. Sonucunda ise Ankara’ya, “Maraş’ta Milli Mücadeleye katılmayan tek fert bile yoktur” cevabı verilmiştir. Bunun üzerine 5 Nisan 1925 yılında toplanan TBMM’de, İstiklal Madalyası’nın Maraş’ta fertlere değil, şehir halkına verilmesi kararlaştırılmıştır. Maraş ve halkı, bir adet Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Maraş şehri yine Milli Mücadeledeki fedakârlığından ötürü 28 yıl sonraTBMM tarafından 7 Şubat 1973 tarihinde de ‘Kahramanlık’ payesiyle de ödüllendirilir.

“Büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğiz”

Şehrimize İstiklal Madalyası verilişinin yıl dönümü vesilesiyle belirtmek isterik ki, belediyemizin ismi olan Onikişubat, 103 yıl önce bu topraklarda yazılan kahramanlık destanından bize kalan bir gururun adıdır. Böyle kutlu bir anlayışla bu kahramanlığın adını taşıdığımız Onikişubat Belediyesi olarak, ecdadımızın torunlarına hizmet etmenin yanında,kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak ve yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğiz. Belirtmek gerekir ki, ‘Asrın Felaketi’ni yaşadığımız bu zor günlerden, Kahramanmaraş olarak 103 yıl önce olduğu gibi farklı bir destan yazarak şehrimizi yeniden inşa ve ihya edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Savaşı’mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Kahramanmaraş’ımızın gurur günlerinden bir tanesi olan 5 Nisan İstiklal Madalyası verilişinin yıl dönümünü tekrar kutluyor, tüm hemşerilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

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Başkan Mahçiçek’ten 5 Nisan Madalya Günü Mesajı
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