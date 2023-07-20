Başkan Mahçiçek’ten 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Berber Hizmeti

Onikişubat Belediyesi, ilçe ikameti ayırt etmeksizin 60 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz berber ve genel sağlık taraması hizmeti vermeye başladı.

Teknik ve fiziki çalışmalarının yanı sıra hizmet ve sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerle toplumun tüm kesimlerinin takdirini kazanan Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek’in direktifleriyle bir yeni projeyi daha vatandaşların hizmetine sundu.

Geçmiş yıllarda ihmal edilen başta gençler olmak üzere aile ve toplumu siyasetinin merkezine alan Başkan Mahçiçek, insan odaklı hizmetleriyle dezavantajlı kesimleri görüp gözetmeye devam ediyor.

Yoksul kesimlerden ailelere,gençlerden şehit ve gazilere kadar toplumun bütün paydaşları için daha önce görülmemiş politika ve projeler geliştiren ve başarıyla uygulayan Başkan Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, 60 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz berber ve genel sağlık taraması hizmeti vermeye başladı.

Onikişubat Belediyesi, “Bir iyilik, bir insanın dünyasını değiştirebilir...” sloganıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nünfaaliyet gösterdiği Şekerdere’deki hizmet noktasında 60 yaş üstü vatandaşların ücretsiz berber hizmeti alacağı merkez oluşturuldu.

İlçe ikameti ayırt etmeksizin Kahramanmaraş’taki 60 yaş üstü vatandaşlar, ücretsiz berber hizmetinden 09.00 ile 16.00 saatleri arasında faydalanabilecek.

Ayrıca görevli sağlık personeli, 60 yaş üstü vatandaşların genel sağlık taramalarını yapacak.

“Onikişubat Belediyesi olarak sosyal nitelikli çalışmalara öncelik veriyoruz”

Merkezin açılışında konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, sosyal nitelikli çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “Onikişubat Belediyemiz, sosyal nitelikli çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda toplumun bütün kesimlerine, öğrencilerden tutun ev hanımlarına ve 60 yaş üstü büyüklerimize kadar hizmetlerimiz var. Bugün bu hizmetlerin bir bölümünü birlikte gördük. Gerçekten Onikişubat Belediyesi, fırsat eşitliğini sağlamak için gençlerimize yönelik Üniversite Hazırlık Kursu açar. Onikişubat Belediyesi, Hoş geldin Bebek Projesi’yle yeni doğan bebekleri hediyelerle karşılayıp ailelere destek olur. Onikişubat Belediyesi, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yiyecekten tutun hijyene kadar gerekli desteği verir. Yani sosyal nitelikli çalışmalara öncelik verir. Şimdi de yaşları 60 ve üzeri olan büyüklerimize berberlerimizle beraber bir hizmet sunmaya başladık. Haftada bir kere ücretsiz saç sakal tıraşı olabilecekler. Hizmet noktamız da sabah 9’dan, 16’ya kadar açık olacak. Sadece buradaki Akçakoyunlu Mahallemiz için değil, şehrimizin tamamından kardeşlerimiz buraya gelerek tıraşlarını olup gidecek. Doğrusu bize dua lazım. Dua da alabilirsek ne mutlu. Tüm kardeşlerimize sıhhatler olsun, Allah uzun ömürler versin diyorum” dedi.

“Belediyemiz vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmaya devam ediyor”

Açılışa katılan AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ise Onikişubat Belediyesi’nin fiziki, sosyal ve kültürel anlamda vatandaşların işlerini kolaylaştırmaya devam ettiğini belirterek, “Onikişubat Belediyemizin vatandaşımıza bir hizmetinin daha açılışında sizlerleyiz. Tabi belediyemiz, fiziki alt ve üst yapının yanı sıra hem sosyal hem kültürel hem de sportif manada çok ciddi derece vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmaya, onlara hizmet etmeye devam ediyor. Belediyemizin, ‘Bir iyilik, bir insanın dünyasını değiştirebilir’ düşüncesiyle 60 yaş üstü insanımızın ücretsiz olarak bakımlarının yapılacağı noktadayız. Emeği geçen başta Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Biz biliyoruz ki yaşından ötürü bir büyüğüne saygı gösteren birine, Rabbimiz buyuruyor ki, yaşlandığında da kendisine hizmet edecek insanlar halk eder diyor. Toplumun tüm kesimine olduğu gibi hem gençlerimize hem büyüklerimize AK Parti belediyelerinin hizmetleri noktasında hep birlikte çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek, ücretsiz tıraş hizmetinden faydalanana vatandaşlarla uzun süre sohbet etti.