Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor salonunu açtı
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor...
Dulkadiroğlu’ndan Doğanlıkarahasan mahallesinde kilit parke çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Doğanlıkarahasan mahallesinde kilit parke...
Pazarcık’ın Arterlerine Yeşil Kuşak
Pazarcık’ın Arterlerine Yeşil Kuşak
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Asfalt
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Asfalt

Başkan Mahçiçek’ten Amatör Kulüplere Destek

Kahramanmaraş’ın Onikişubat Belediyesi, kentte faaliyet gösteren 21 amatör spor kulübüne malzeme yardımında bulundu.

Başkan Mahçiçek’ten Amatör Kulüplere Destek

Başkan Mahçiçek’ten Amatör Kulüplere Destek

Kahramanmaraş’ın Onikişubat Belediyesi, kentte faaliyet gösteren 21 amatör spor kulübüne malzeme yardımında bulundu.

17 Aralık 2021 Cuma 10:55
banner459

Spor malzemeleri Hürriyet Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törenle, kulüp idarecilerine ve sporculara teslim edildi.

Amatör Spor Kulüpleri malzeme dağıtım törenine, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Maçiçek, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, ASKF Başkanı Ekrem Karaoğlan, spor Kulüpleri, Antrenörler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, tüm sporculara başarılarla dolu bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Futbol, voleybol, hentbol, engelliler yüzme kulüplerine, 210 tane futbol topu, 27 voleybol topu, 10 hentbol topu, 576 eşofman takımı, 500 yağmurluk, 462 futbol ayakkabısı, 84 spor ayakkabı, 64 forma, kız-erkek mayo, masa tenisi raket ve topu ve daha birçok malzeme hediye edildi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Mahçiçek’ten Amatör Kulüplere Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KSÜ, Hz. Mevlana’yı vuslatın 748. Yıldönümünde tasavvuf musikisi konseriyle andı
KSÜ, Hz. Mevlana’yı vuslatın 748. Yıldönümünde tasavvuf musikisi konseriyle andı
Yaşama ve yarınlara yol olmak
Yaşama ve yarınlara yol olmak
Başkan Güngör, ‘Pazarcık’a 75 milyon tl yatırım yaptık’
Başkan Güngör, ‘Pazarcık’a 75 milyon tl yatırım yaptık’
Kahramanmaraş’ta kullanılan o kartlar kaldırılıyor!
Kahramanmaraş’ta kullanılan o kartlar kaldırılıyor!
Türkiye güreş şampiyonası Kahramanmaraş’ta başladı!
Türkiye güreş şampiyonası Kahramanmaraş’ta başladı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber