Başkan Mahçiçek’ten Amatör Kulüplere Destek

Spor malzemeleri Hürriyet Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törenle, kulüp idarecilerine ve sporculara teslim edildi.

Amatör Spor Kulüpleri malzeme dağıtım törenine, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Maçiçek, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, ASKF Başkanı Ekrem Karaoğlan, spor Kulüpleri, Antrenörler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, tüm sporculara başarılarla dolu bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Futbol, voleybol, hentbol, engelliler yüzme kulüplerine, 210 tane futbol topu, 27 voleybol topu, 10 hentbol topu, 576 eşofman takımı, 500 yağmurluk, 462 futbol ayakkabısı, 84 spor ayakkabı, 64 forma, kız-erkek mayo, masa tenisi raket ve topu ve daha birçok malzeme hediye edildi.