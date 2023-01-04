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Başkan Mahçiçek’ten Amatör Spor Kulüplerine Destek

Yeni sezonun başlaması ile birlikte Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Amatör Spor Kulübüne malzeme yardımında bulundu.

Başkan Mahçiçek’ten Amatör Spor Kulüplerine Destek

Başkan Mahçiçek’ten Amatör Spor Kulüplerine Destek

Yeni sezonun başlaması ile birlikte Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Amatör Spor Kulübüne malzeme yardımında bulundu.

04 Ocak 2023 Çarşamba 16:34

Kahramanmaraş Metropol ilçemiz Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Amatör Spor Kulübüne malzeme yardımında bulunarak amatörün kanayan yarasına merhem oldu.

Yaptığı hizmetlerle her geçen gün adından söz ettiren Metropol İlçelerimizden Onikişubat İlçe Belediyesi, geleneksel hale getirdiği amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yaparak adından söz ettiriyor. Amatör Spor’un babası olarak adlandırılan ve Bugüne kadar Onikişubat ilçesinde yaptığı hizmetlerin ardından spor alanında da birçok hizmetlere imza atan Onikişubat Belediyesi Başkanı Hanefi Mahçiçek spor camiasının gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Hürriyet Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törenle malzemeler kulüp idarecilerine ve sporculara teslim edildi.

Amatör Spor Kulüpleri malzeme dağıtım töreninde Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Maçiçek, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, ASKF Başkanı Ekrem Karaoğlan, spor Kulüpleri, Antrenörler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, tüm sporculara başarılarla dolu bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

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Başkan Mahçiçek’ten Amatör Spor Kulüplerine Destek
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