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Başkan Mahçiçek’ten Camiler ve Din görevlileri Haftası mesajı

1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “İnancımız gereği mabedimiz olan camilerimizin misyonuna sahip çıkarak toplumumuzu inşa ve irşat yolunda görevlerini en güzel şekilde yapan tüm din gönüllülerimizin ‘Camiler ve Din görevlileri Haftası’nı tebrik ediyor, muhabbetle selamlıyorum” dedi.

Başkan Mahçiçek’ten Camiler ve Din görevlileri Haftası mesajı

Başkan Mahçiçek’ten Camiler ve Din görevlileri Haftası mesajı

1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “İnancımız gereği mabedimiz olan camilerimizin misyonuna sahip çıkarak toplumumuzu inşa ve irşat yolunda görevlerini en güzel şekilde yapan tüm din gönüllülerimizin ‘Camiler ve Din görevlileri Haftası’nı tebrik ediyor, muhabbetle selamlıyorum” dedi.

30 Eylül 2022 Cuma 15:36

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın, camiler ve din görevlilerinin önem ve değerini tüm halka anlatmak ve farkındalık yaratmak için kutlandığını dile getiren Başkan Mahçiçek, her yıl farklı bir temayla kutlanıldığına dikkat çekerek, 2022 yılı için belirlenen “Peygamberimiz, Cami ve İrşat” temasının önemli olduğunu vurguladı.

“Camilerimiz edep, ahlak, ilim ve irfanın aşılandığı eğitim merkezleridir”

Başkan Mahçiçek, mesajının devamında ibadethanelerin önemine değinerek, “Bu anlamlı hafta vesilesiyle belirtmek gerekir ki, hiç şüphesiz başta Kâbe olmak üzere onun birer şubesi konumunda olan cami ve mescitler, hem İslam toplumlarının kimliği, hem de İslamî düşüncenin, hayatın ve medeniyetin merkezi olmuşlardır. İnancımız gereği mabedimiz olan camilerimiz, tarih boyunca ibadet merkezi olmasının dışında birer ilim ve irfan yuvası olarak da medeniyetimizin inşasında çok önemli bir yere sahiptir. Peygamberimiz döneminden bu yana okul, ibadethane, bir kültür ve kongre merkezi ile kütüphane gibi çok amaçlı olarak kullanılan camilerimiz önemli bir misyona sahiptir. Camiler, aynı zamanda edep, ahlak, ilim ve irfanın aşılandığı birer yaygın eğitim merkezleridir. Sevgi, saygı ve kardeşlik ekseninde ibadetin yapıldığı muhabbet kaynağıdır. Hüzünlerin ve sevinçlerin paylaşıldığı; toplumsal dayanışma, yardımlaşma, kaynaşma ve huzurun yaşandığı mekanlardır camiler. Büyükle küçüğün, yönetenle yönetilenin, zenginle fakirin, köylüyle şehirlinin aynı safta buluştuğu vahdet mekânlarıdır” ifadelerine yer verdi.

“Din gönüllülerimizin haftasını tebrik ediyorum”

Topluma din hizmeti sunan din görevlilerinin, medeniyetimizde “iyiliklerin hizmetkârları” anlamına gelen “hademe-i hayrat” olarak isimlendirildiğini vurgulayan Başkan Mahçiçek, şu ifadeleri kullandı, “Din görevlilerimizin de camilerimizin misyonuna sahip çıkarak toplumumuzu inşa ve irşat yolunda görevlerini en güzel şekilde yapmaya gayret edeceklerine ve kendilerini din görevlisi değil, din gönüllüsü görerek toplumumuza en güzel şekilde hizmet edeceklerine olan inancım tamdır. Bu vesileyle, başta her türlü hizmette din görevlilerine rehberlik ve mihmandarlık yapan müftülerimizin, söz ve davranışlarıyla ibadethanelerimiz halkımızın dini hayatına rehberlik eden imam-hatiplerimizin, tekbir ve şehadet nidalarını ülkemiz semalarında yükselten müezzinlerimizin, Allah’ın kitabını severek öğreten ve sahih bilgilerle zihinleri aydınlatan Kur’an Kursu öğreticilerimizin ve hakkın ve hakikatin sesini kürsülerden duyuran vaizlerimizin ‘Camiler ve Din görevlileri Haftası’nı tebrik ediyor, tüm din gönüllülerimizi muhabbetle selamlıyorum.”

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Başkan Mahçiçek’ten Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Mesajı
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