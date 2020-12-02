Başkan Mahçiçek’ten Fırat Görgel’e Hayırlı Olsun Ziyareti

“Meclis üyelerimizle beraber yeni seçilen il başkanımızı ziyaret ettik. Kendilerine yeni görevinde başarılar diledik, tebrik ettik. Kendisi bu misyonun temelinden gelen, gençliğinden beri bu misyonun her kademesinde görev almış bir arkadaşımız. Misyonumuzu, çalışmayı, partimizin, ülkemizi hangi noktalara taşımak istediğini bilir. Kahramanmaraşımıza yıllardan beri hizmet eder. Bundan önceki arkadaşlarımın da ciddi emekleri var, onlara da teşekkür ediyoruz. Fırat Bey bu bayrağı daha ileriye ve yüksek noktalara taşıyacaktır. Kendisine ve çalışma arkadaşlarımıza gönülden başarılar diliyorum. Güzel çalışmalara vesile olsun diye temenni ediyorum.”

Kahramanmaraş AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ise şu ifadelere yer verdi.

“Başkanımıza ve Belediye meclisi üyeleri arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün ziyaretleri ile bizleri onurlandırdılar. Daha önce Onikişubat ilçe başkanı iken partimize birlikte hizmet etmiştik. Bundan sonra da uyum içerisinde çalışacağız. Sağolsun kendisi belediye tecrübesiyle ve siyasi tecrübesiyle bizler için ağabey konumunda oldu. Siyasi hayatımızda ve partimizle ilgili istişarelerde sık sık kendisiyle görüşeceğiz. Bizim amacımız Onikişubat, Kahramanmaraş ve bütün ilçelerimiz daha iyi bir yapıya nasıl kavuşur, daha iyi bir hizmet anlayışı nasıl olur, hep onun gayreti içerisindeyiz.

Bugüne kadar yaptığımız, Hanefi Başkanın ve teşkilatın yaptığı hizmetler ortada. Bundan sonra bizler de bayrağı bir nebze olsun nasıl ileriye taşırız gayreti içinde olacağız. Hanefi Başkanıma ve bütün meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, şeref verdiler” diyerek memnuniyetini dile getirdi.