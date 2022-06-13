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Başkan Mahçiçek’ten Jandarma’nın 183’üncü kuruluş yıl dönümü mesajı

Jandarma Teşkilatı’nın 183’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi, Kahramanmaraş ve Onikişubat’ımızda milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakârca görev yapan Jandarma Genel Komutanlığımızın 183’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” dedi.

Başkan Mahçiçek’ten Jandarma’nın 183’üncü kuruluş yıl dönümü mesajı

Başkan Mahçiçek’ten Jandarma’nın 183’üncü kuruluş yıl dönümü mesajı

Jandarma Teşkilatı’nın 183’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi, Kahramanmaraş ve Onikişubat’ımızda milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakârca görev yapan Jandarma Genel Komutanlığımızın 183’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” dedi.

13 Haziran 2022 Pazartesi 17:13
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Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Jandarma Genel Komutanlığı’nın kuruluşunun 183’üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Jandarma Genel Komutanlığı’nın toplumun huzur ve güvenliğini sağlayan önemli bir kurum olduğunu belirten Başkan Mahçiçek, mensuplarının gösterdiği büyük fedakârlık ve ulaştığı başarıların her türlü takdirin üstünde olduğunu vurguladı.

Başkan Mahçiçek mesajında şu ifadeleri kullandı; “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ile milletimizin huzur, can ve mal güvenliğinin temini için zaman mefhumu gözetmeksizin, gece-gündüz demeden cansiperane bir şekilde görevini büyük bir özveriyle yerine getiren Jandarma Genel Komutanlığımızın 183’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı bir gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üstlendiği mülki, adli ve güvenlik görevlerini yüksek vazife şuuruyla yerine getiren, devletimizin en köklü kurumlarından biri olan Jandarma Genel Komutanlığımız, terörle mücadeleden asayişe, düzensiz göçle mücadeleden trafik güvenliğine kadar her alanda suç ve suçluya göz açtırmamıştır.

“Jandarmamız, Onikişubat’ımızda yüksek ruh ve şuurla görevlerini yerine getiriyor”

Tüm bunların yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığımız, sahip olduğu nitelikli, eğitimli, cesaretli ve kabiliyetli personeli, hizmet kalitesinin artırılması ve geleceğe dinamik bir şekilde hazırlanmak amacıyla yürüttüğü modernizasyon faaliyetleriyle, ulusal ve uluslararası alanda üstlendiği tüm görevlerde milletimizi gururlandırmaktadır. Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi, ilimizde ve Onikişubat’ımızda bu yüksek ruh ve şuurla görevlerini yerine getiren Jandarma Genel Komutanlığımızın gösterdiği büyük fedakârlık ve ulaştığı başarılar her türlü takdirin üstündedir. Milletimizle dayanışma içinde hizmet etmekte olan Jandarma Genel Komutanlığımız başta olmak üzere ilimiz ve ilçemizdeki komutanlıklarımızı kararlı ve özverili çalışmaları için tebrik ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle anlamlı kuruluş yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, gazilerimizi minnetle anıyorum. Jandarma Teşkilatı personeli her bir kardeşime bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki çalışma hayatlarında başarı, sağlık ve huzurlu bir hayat diliyorum.”

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Başkan Mahçiçek’ten Jandarma’nın 183’üncü Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı
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