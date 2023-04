Başkan Mahçiçek’ten Kadir Gecesi Mesajı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 17 Nisan Pazartesi gününü, Salı gününe bağlayan gece idrak edeceğimiz Kadir Gecesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajında Kadir Gecesi’nin, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in kalbi olduğuna vurgu yapan Başkan Mahçiçek, Kadir Gecesi’ne kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kur’an-ı Kerim’in, Kadir Gecesi’nde nazil olduğunu belirten Başkan Mahçiçek, Kadir Gecesi’nin manevi anlamda insanlara bir ömre bedel imkân ve fırsat sunduğunu dile getirerek, mesajına şu şekilde devam etti;

“İnsanlığa rahmet ve umut kapısı olan mübarek bir gecedir”

“İslâm âlemi olarak, 17 Nisan Pazartesi gününü, Salı gününebağlayan gece; rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi Ramazan-ı Şerif’in adeta kalbi olan mübarek Kadir Gecesi’ne kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayını on bir ayın sultanı kılan Yüce Rabbimiz, Kadir Gecesini de Ramazan’ın kalbi ve kıymetlisi kılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de bu geceye müstakil bir sure tahsis eden Yüce Rabbimiz, gecenin değerini de bizzat surede haber vermiştir. Her sene kadrimizi yüceltmek için gelen Kadir Gecesi’nin anlatıldığı Kadir Suresi, hidayet kaynağımız Kur’an-ı Kerim’in Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (SAS) kalbine inmeye ve İslâm güneşinin yeryüzünü aydınlatmaya başladığı gece olmasıyla büyük öneme sahiptir. Kadir Gecesi’nin bir diğer önemi ise Yüce Rabbimiz tarafından müminlere bir ömre bedel imkân ve fırsat sunulmuş olmasıdır. Bu yönüyle Kadir Gecesi, diğer bütün kutlu zamanların üstünde ve önünde olarak, Yüce Rabbimizin insanlığa bir rahmet ve umut kapısı olarak bahşettiği mübarek bir gecedir. Bu kutlu gecede, Sevgili Peygamberimizin (SAS) “İnanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya eden kimsenin de geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Fadlüleyleti’l-kadr, 1) müjdesine nail olabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu Kadir Gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin Kahramanmaraşlı hemşerilerim başta olmak üzere, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini, deprem felaketinin açtığı yaralarımızı sarmamıza vesile olmasınıRabb’imden niyaz ediyorum.”