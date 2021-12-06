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Başkan Mahçiçek’ten, ‘Mevlana Haftası’ Mesajı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ‘Mevlana Haftası’ münasebetiyle mesaj yayımladı.

Başkan Mahçiçek’ten, ‘Mevlana Haftası’ Mesajı

Başkan Mahçiçek’ten, ‘Mevlana Haftası’ Mesajı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ‘Mevlana Haftası’ münasebetiyle mesaj yayımladı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 14:09
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Mesajında Başkan Mahçiçek“Mevlana yalnızca büyük bir şair, bir tarikat kurucusu, derin bir sufi, etraflı bir âlim değil; aynı zamanda Anadolu’da yeni kurulmaya başlayan kültürler arasında bir köprü, farklı topluluklar arasında kaynaşma ve birleşmeyi temin eden derin bir ruh adamıdır. Dedi

“ONUN NASİHATLERİNİ TÜM DÜNYAYA ANLATMALIYIZ”

Başkan Mahçiçek konuşmasının devamında “Millet olarak Mevlana’nın nasihatlerine en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde yaşıyor olmamız nedeniyle, onu anlamak için daha fazla çaba göstermeli ve onun nasihatlerini tüm dünyaya anlatmalıyız. Onikişubat Belediyesi olarak kültürel zenginliğimizi yaşatmaya yeni nesillere göstermeye çaba harcıyoruz. Bu kapsamda Expo projemizin içine gerçeğine uygun bir Mevlevihane inşa etmeyi planlıyoruz”dedi.

Başkan Mahçiçek “Hazret-i Mevlana insanlığın en çok endişe ettiği ölümü Şeb-i Arus; Düğün ve Vuslat Gecesi olarak takdim etmektedir. Hazret-i Pir’in dilinde ölüm; ölümsüzlüğün kapısıdır. Gülerek karşıladığı ölümünün ardından asırlar geçmesine rağmen, Mevlana maneviyat ve marifetinin bugün de insanlığa söyleyeceği çok şey vardır. Nitekim şu dizelerinde de buna dikkat çekmektedir.

‘Her şeye canını sıkma ey gönül,

Ne bu dertler kalıcı, Ne de bu ömür.’

Hz. Mevlana.

Hazret-i Mevlana, bizim kültürümüzün ve medeniyetimiz için vazgeçilmez bir değerdir. Bu değeri, anmak ve anlamak yolunda, ortaya konan her çaba ayrıca takdire şayandır. Bu duygu ve düşüncelerle vuslatının 747’inci yıl dönümünde Mevlana hazretlerini rahmetle ve minnetle yad ediyor, saygılarımı sunuyorum"dedi.
 

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Başkan Mahçiçek’ten‘Mevlana Haftası’ Mesajı
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