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Başkan Mahçiçek’ten Mevlid Kandili Mesajı

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (sav) dünyaya gelişinin 1451’inci yıldönümü olan Mevlid Kandili dolayısıyla mesajı yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Hz. Peygamberimiz, bütün insanlığa örnek olacak bir hayat sürmüş; sevgi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi hayatında bizzat tatbik etmiştir” dedi.

Başkan Mahçiçek’ten Mevlid Kandili Mesajı

Başkan Mahçiçek’ten Mevlid Kandili Mesajı

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (sav) dünyaya gelişinin 1451’inci yıldönümü olan Mevlid Kandili dolayısıyla mesajı yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Hz. Peygamberimiz, bütün insanlığa örnek olacak bir hayat sürmüş; sevgi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi hayatında bizzat tatbik etmiştir” dedi.

07 Ekim 2022 Cuma 17:05

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, cuma gününü cumartesiye bağlayan gecenin alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (SAV) dünyaya gelişinin  yıldönümü olan Mevlid Kandili dolayısıyla mesajı yayımladı.

“HZ. PEYGAMBER’İMİZİN HAYATINI ÖRNEK ALMALIYIZ”

Başkan Mahçiçek, mesajında şu ifadeleri kullandı; “Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV)’in dünyayı teşrif edişini hep birlikte idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sözlerimin başında belirtmek isterim ki insanlığa müjdeci ve uyarıcı olarak gönderilen sevgili Peygamberimizi bugün bir kez daha sevgi ve özlemle anıyorum. Hz. Peygamberimiz, bütün insanlığa örnek olacak bir hayat sürmüş; sevgiyi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi hayatında bizzat tatbik etmiştir. Peygamber Efendimizin yakın akrabayla ilişkileri, komşuluk münasebetleri, çocuklara davranışı, kadın hakları ve canlılara yaklaşımı gibi örnek almamız gereken birçok özelliği vardır. Peygamber Efendimizin bu yaklaşımı bizim en önemli değerlerimizdir ve bu değerleri hayatımıza yansıtmalıyız. Bugün yeryüzü onun getirdiği değerlerle buluşursa, insanlık huzuru yaşayacaktır. Dünyayı, İslam’ın şefkat, merhamet, hakkaniyet, güzel ahlak ve bir arada yaşama ilkeleriyle tanıştırmak ise son Peygambere ümmet olmanın onurunu yaşayan müminlerin iman ve kulluk sorumluluğudur. İşte idrak ettiğimiz Mevlid Kandili ve diğer mübarek gün ve geceler, bu çağrıyı gönlümüzde, zihnimizde, hayatımızda diri ve canlı tutmak adına fırsat günleridir. Bu günler toplumsal birlik ve beraberliğin, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Mevlid Kandili’nin insanlığa sevgi, kardeşlik, barış ve huzur getirmesini diliyor, milletimizin, tüm İslam âleminin ve Kahramanmaraşlı kardeşlerimin Mevlid Kandili’ni tebrik ediyorum.”

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Başkan Mahçiçek’ten Mevlid Kandili Mesajı
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