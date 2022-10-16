Başkan Mahçiçek’ten, Pakdil ve Karakoç’u anma mesajı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş’tan doğarak, eserleriyle Türk Edebiyatı’nın unutulmayacak isimlerinden olan yazar ve şair Nuri Pakdil ile Bahaettin Karakoç’un vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Pakdil ve Karakoç’un Türk Edebiyatı’na birbirinden değerli eserler kazandırdığına vurgu yapan Başkan Mahçiçek, şu ifadeleri kullandı;

“Edebiyat dünyamıza zenginlik katan her şair ve yazarın kendine özgü bir şehir algısı vardır. Şairler ve yazarlar, doğup büyüdükleri, çocukluklarının, ilk gençlik yıllarının geçtiği şehirlere daha bir tutkuyla bağlıdır. Bu yüzden şehirleri, o şehrin çocukları olan usta yazarlardan okumak çok önemlidir. İşte bu anlamda Kahramanmaraş’ımızın, şiirin, şairin ve edebiyatın başkenti olmasında birçok önemli ismin payı vardır. Kahramanmaraş’tan doğarak Türk Edebiyatı’na mal olan, şehrimize geniş bir anlam derinliği yaratan isimlerin başında ‘7 Güzel Adam’ımızdan Kudüs Şairi Sayın Nuri Pakdil ile ‘Dede Korkut’ ve ‘Beyaz Kartal’ lakaplı şair ve yazar Bahaettin Karakoç gelmektedir. Bugün ise edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerinden ikisi olan Nuri Pakdil ve Bahaettin Karakoç’un vefat yıl dönümüdür. 17 Ekim 2018’de Bahaettin Karakoç, bir yıl sonra 18 Ekim’de ise Nuri Pakdil’in vefat etmeleriyle derinden üzülmüştük. İnanıyorum ki her iki şahsiyetimiz de gerek eserleri gerekse gönül dünyamızda bıraktığı izlerle yüzlerce yıl unutulmayacaklardır. Eksikliklerini sık sık hissettiğimiz Edebiyatımızın ve kültür dünyamızın unutulmayacak isimlerinden hemşerilerimiz Nuri Pakdil ve Bahaettin Karakoç’u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum.”