Başkan Mahçiçek’ten, Tarım ve Orman Bakanı Danışmanı Oruç’a Ziyaret

EXPO 2023 Kahramanmaraş için çalışmalarını aralıksız sürdüren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı Danışmanı Ejder Oruç’u ziyaret etti.

Geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığına Danışman olarak atanan Oruç’a hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 çalışmaları hakkında da bilgiler aktardı.

Projenin Kahramanmaraş için önemine vurgu yaparak, bakanlıktan destek talebinde bulunan Başkan Mahçiçek, Oruç’a EXPO 2023 Onikişubat – Kahramanmaraş’ın simgesi plaket takdim etti.

Nazik ziyaretinden dolayı Başkan Mahçiçek’e teşekkür eden Tarım ve Orman Bakanı Danışmanı Oruç; “EXPO 2023 bir Dünya Projesi, Kahramanmaraş’ın tanıtımı için de son derece önemli. Şehrimize böylesine önemli projeyi kazandıran Onikişubat Belediye Başkanımız Sayın Mahçiçek’i kutluyorum.

Bizler de Kahramanmaraş’ımızın faydasına olacak her işte elimizden gelen desteği vereceğiz” diye konuştu.