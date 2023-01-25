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Başkan Mahçiçek’ten, Üç Aylar ve Regaib Kandili Mesajı

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç ayların başlaması ve RegaibKandili dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi olan üç ayların tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesi temennisinde bulunurken, Kahramanmaraşlı hemşerilerininRegaibKandili’ni kutladı.

Başkan Mahçiçek’ten, Üç Aylar ve Regaib Kandili Mesajı

Başkan Mahçiçek’ten, Üç Aylar ve Regaib Kandili Mesajı

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç ayların başlaması ve RegaibKandili dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi olan üç ayların tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesi temennisinde bulunurken, Kahramanmaraşlı hemşerilerininRegaibKandili’ni kutladı.

25 Ocak 2023 Çarşamba 15:49

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, halk arasında ‘üç aylar’ olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarına girilmesi ile Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece idrak edilecek olan Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Mahçiçek, üç ayların ve RegaibKandili’nintüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesi temennisinde bulunurken, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Halkımız arasında ‘üç aylar’olarak bilinen rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girmiş bulunuyoruz. Bir başka ifadeyle 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi olan üç aylara erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu aylar maneviyatın ve dini duyguların yoğunluk kazandığı, dayanışma, yardımlaşma, merhamet hislerimizin en üst noktaya ulaştığı, iyiliklerin ve güzelliklerin arttığı önemli ve özel zamanlardır. Nitekim Peygamber Efendimiz (S.A.S.), Recep ayı girdiğinde; “Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur” şeklinde dua etmiş ve bu kutlu zamanların önemine dikkat çekmiştir.Üç aylar, manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı, sarsılan ruhi dünyamızı ve kalbimizi onaracağımız, hayatımızı yeniden gözden geçirmemize vesile olan bir gönül iklimi, kalplerimizi dinleme zamanı, rahmet, mağfiret ve merhamet mevsimidir.”

Mesajının devamında RegaibKandili’ne vurgu yapan Başkan Mahçiçek, “Diğer taraftan, Allah’ın ihsanının bol olduğu, üç ayların içinde idrak ettiğimiz mübarek gecelerin ilki olan Regaip Kandili’ni,Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece idrak edeceğiz.Regaib, ‘elde edilmek istenen büyük armağan’ veya ‘kendisine rağbet edilen’ anlamına gelmektedir. Bu gece, inananların kurtuluşa ermesi, manevi dinginliğe ulaşması için bir başlangıçtır. Zira bu zaman diliminde kulluk daha bir coşku ve bilinçle yaşanır. Allah (c.c)’ın varlığı ve üzerimizdeki lütuf, izzet ve ikramı daha bir derinden hissedilir. Regaib Gecesi, Peygamber Efendimizin (s.a.v)’in; “Beş gece var ki; o gecelerde yapılan dualar geri dönmez” diye bizlere adeta bir lütuf olarak ikram ettiği gecelerin de başlangıcıdır.Bu mübarek zaman dilimi vesilesiyle, Rabbimizin sonsuz af ve mağfiretine sığınarak hata ve günahlarımızdan arınmaya, bütün yönleriyle hayatımızı gözden geçirerek manevi diriliş ve ahlaki yükselişi yaşamaya, kardeşlik duygularımızı güçlendirerek kalplerimizi ve dualarımızı buluşturmaya gayret etmeliyiz. Bu anlamda başta Kahramanmaraşlı hemşerilerim olmak üzere, aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan üç aylarını tebrik ediyor, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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