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Başkan Okay, Belediye Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek, “Özverili ve istikrarlı çalışmalarınızla ilçemizi her açıdan iyileştiriyor ve güzelleştiriyoruz. Bu gayretli çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Okay, Belediye Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

Başkan Okay, Belediye Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek, “Özverili ve istikrarlı çalışmalarınızla ilçemizi her açıdan iyileştiriyor ve güzelleştiriyoruz. Bu gayretli çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

26 Şubat 2024 Pazartesi 16:07

Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerle bir araya gelen Başkan Okay, asrın felaketi ve sonrasında çalışanların gösterdiği özverili çalışmalara değindi. Bu çalışmalar neticesinde kısa sürede ilçenin çevre konusunda toparlandığının altını çizen Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İlçemizin gelişmesi, güzelleşmesi ve kalkınması adına çaba harcayan kıymetli mesai arkadaşlarımızla bir araya geldik. Onların özverili çalışmaları neticesinde yaşamış olduğumuz asrın felaketinde ve sonrasında üzerimize düşeni gece gündüz demeden yaptık.

Dulkadiroğlu Belediyesi olarak büyük bir aile olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Bu büyük ailenin bir ferdi olmakla da gurur duyuyorum. Son 10 yılda çok büyük sorunlar yaşadık. Ancak bu sorunların üstesinden gelmeyi de bildik. Sizler 15 Temmuz’da bizlerle birlikte en önde durdunuz. Pandemi sürecinde vatandaşlarımız izole olmuşken onların sağlığı için gece gündüz demeden çalıştınız. Yine asrın felaketinde ve sonrasında gecenizi gündüzünüze kattığınız. Bu anlamda kıymetli mesai arkadaşlarımla gurur duyduğumun altını çizmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte hep birlikte ilçemizi daha güzel günlere taşıyacağız.”

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