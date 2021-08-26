Başkan Okay Bertiz Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bertiz bölgesini ziyaret ederek vatandaşlarla hasbihal etti. Bölgede devam eden çalışmaları ve tamamlanan projeleri de inceleyen Başkan Okay, yeni çalışmaların sinyalini de verdi.

Bertiz bölgesinin Kahramanmaraş için önemine değinen Başkan Okay, ziyaretlerle ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Bertiz bölgemiz Kahramanmaraş için önemli bir yere sahiptir. Bu bölgemizin kalkınması, standardının yükseltilmesi adına bizler de göreve geldiğimiz günden bu yana çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların başında ulaşım, sosyal ve kültürel hizmetler gelmektedir. Şehir merkezine ne yapıyorsak bu bölgelerimize de o hizmetleri kazandırıyoruz. İnşallah devam eden projelerimizi de tamamlayarak Bertiz bölgemizin gelişimine ve büyümesine katkı sağlayacağız. Bu bölgede yetişen üzüm, ceviz ve şıra ürünleri çok önemlidir. Bu ürünlerin turizm alt yapısına da büyük katkı sağladığını belirtmek istiyorum. İnşallah tüm bu değerlerimizle ilçemizi her anlamda kalkındıracağız. Bölgemize çok güzel hizmetler yaptık. Bu hizmetlerin başında da sosyal tesisler, alt yapı çalışmaları gelmektedir. Şuanda eksik gördüğümüz alanlarla ilgili de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.”