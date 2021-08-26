Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yitiksöz ve Evelahir Ağustos Sayısı Çıktı!
Yitiksöz ve Evelahir Ağustos Sayısı...
Arterlerde Trafik Güvenliği Artırılıyor
Arterlerde Trafik Güvenliği Artırılıyor
Açık Hava Etkinlikleri Pazarcık’ta Başladı
Açık Hava Etkinlikleri Pazarcık’ta Başladı
Başkan Okay’dan Malazgirt Zaferi Mesajı
Başkan Okay’dan Malazgirt Zaferi Mesajı
Büyükşehir’den Yeşil Alanlarda Bakım Çalışması
Büyükşehir’den Yeşil Alanlarda Bakım Çalışması

Başkan Okay Bertiz Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bertiz bölgesinde tamamlanan ve devam eden projeleri inceledi. Başkan Okay, bölgenin yatırımlarla standardının yükseldiğini söyledi.

Başkan Okay Bertiz Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Başkan Okay Bertiz Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bertiz bölgesinde tamamlanan ve devam eden projeleri inceledi. Başkan Okay, bölgenin yatırımlarla standardının yükseldiğini söyledi.

26 Ağustos 2021 Perşembe 08:52
banner459

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bertiz bölgesini ziyaret ederek vatandaşlarla hasbihal etti. Bölgede devam eden çalışmaları ve tamamlanan projeleri de inceleyen Başkan Okay, yeni çalışmaların sinyalini de verdi.
Bertiz bölgesinin Kahramanmaraş için önemine değinen Başkan Okay, ziyaretlerle ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Bertiz bölgemiz Kahramanmaraş için önemli bir yere sahiptir. Bu bölgemizin kalkınması, standardının yükseltilmesi adına bizler de göreve geldiğimiz günden bu yana çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların başında ulaşım, sosyal ve kültürel hizmetler gelmektedir. Şehir merkezine ne yapıyorsak bu bölgelerimize de o hizmetleri kazandırıyoruz. İnşallah devam eden projelerimizi de tamamlayarak Bertiz bölgemizin gelişimine ve büyümesine katkı sağlayacağız. Bu bölgede yetişen üzüm, ceviz ve şıra ürünleri çok önemlidir. Bu ürünlerin turizm alt yapısına da büyük katkı sağladığını belirtmek istiyorum. İnşallah tüm bu değerlerimizle ilçemizi her anlamda kalkındıracağız. Bölgemize çok güzel hizmetler yaptık. Bu hizmetlerin başında da sosyal tesisler, alt yapı çalışmaları gelmektedir. Şuanda eksik gördüğümüz alanlarla ilgili de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Okay Bertiz Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Bağlantı Yolunda Çalışmalar Sürüyor
Yeni Bağlantı Yolunda Çalışmalar Sürüyor
TÜBİTAK’TA Türkiye ikincisi olan Sanko öğrencileri ödüllendirildi
TÜBİTAK’TA Türkiye ikincisi olan Sanko öğrencileri ödüllendirildi
Yitiksöz ve Evelahir Ağustos Sayısı Çıktı!
Yitiksöz ve Evelahir Ağustos Sayısı Çıktı!
Kahramanmaraşlı güreşçileri Malazgirt’te
Kahramanmaraşlı güreşçileri Malazgirt’te
Elbistan'da Birinci Doz Aşısını Yaptırana Altın Ve Bisiklet Hediyesi
Elbistan'da Birinci Doz Aşısını Yaptırana Altın Ve Bisiklet Hediyesi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber