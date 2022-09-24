Başkan Okay Bertiz Boyalı güreşlerine tüm güreş severleri davet etti!

Pazar günü Bertiz Boyalı mahallesinde gerçekleştirilecek olan 21. Bertiz Boyalı Güreş Festivali’ne vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Necat Okay, aynı zamanda Üzüm ve Ceviz Festivali de düzenleneceğinin altını çizdi.

Başkan Okay, bölgeye yeni bir güreş sahası kazandırdıklarını da ifade ederek şunları söyledi: “Bu Pazar günü gerçekleştireceğimiz Bertiz Boyalı Güreş Festivali’ne tüm halkımız davetledir. Geleneksel olarak düzenlenen bu müsabakaların yapılacağı alana modern bir güreş sahası inşa ettik. Güreşlerle birlikte bu tesisimizin de açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca bölgemizin yöresel lezzetlerinden kabarcık üzümü ve cevizini tanıtmak amacıyla bir de festival düzenleyeceğiz. Ben tüm güreş severleri ve hemşerilerimi buraya davet ediyorum.”