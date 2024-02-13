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Başkan Okay, “Birlikte İnşa ve İhya Edeceğiz”

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Yavuz Selim caddesi esnafıyla bir araya gelerek yeni dönem için projelerini anlattı.

Başkan Okay, “Birlikte İnşa ve İhya Edeceğiz”

Başkan Okay, “Birlikte İnşa ve İhya Edeceğiz”

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Yavuz Selim caddesi esnafıyla bir araya gelerek yeni dönem için projelerini anlattı.

13 Şubat 2024 Salı 16:14

Başkan Okay, ortaya koyacakları projelerle asrın felaketinin izlerini sileceklerini belirterek, “Hep birlikte Dulkadiroğlu ilçemizi inşa ve ihya edeceğiz” dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında gezilerini sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Yavuz Selim Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Vatandaşlarla ve esnafla samimi sohbet gerçekleştiren Başkan Okay, yeni dönem ile ilgili hedeflerini ve projelerini anlattı.

Önceliklerinin depremin izlerini silmek olduğunu anlatan Başkan Okay, şunları söyledi: “Yeni bir dönem için sayın genel başkanımız ve partimizin tensipleriyle yola çıktık. Vatandaşlarımızın bu noktadaki teveccühü ortaya koyacağımız projelerde bizleri motive etmektedir. Yaşamış olduğumuz asrın felaketinde ilçemiz çok büyük yaralar aldı. Bu yaraları sarma adına son bir yıldır olağanüstü çalışmalar yaptık. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Hep birlikte el ele vererek ilçemizi kalkındıracağız. Bugün gerçekleştirdiğimiz esnaf gezisinde de vatandaşlarımızın bu doğrultuda beyanları var. Özellikle Doğukent, Güneşevler ve o bölge ile ilgili büyük bir beklenti var. Projelerini hazırladığımız bu bölgelerle ilgili çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz.”

 

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Başkan Okay“Birlikte İnşa Ve İhya Edeceğiz”
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