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Başkan Okay'dan 5 Nisan Madalya Günü Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 5 Nisan Madalya Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Okay'dan 5 Nisan Madalya Günü Mesajı

Başkan Okay'dan 5 Nisan Madalya Günü Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 5 Nisan Madalya Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

05 Nisan 2023 Çarşamba 11:11

Başkan Okay, kurtuluş savaşı yıllarında olduğu gibi zorlu günler yaşandığını hatırlatarak, "Bugün yaşadığımız büyük felaketin yaralarını kurtuluş savaşı ruhuyla saracağız. Her Maraşlı'nın göğsünde parlayan istiklal madalyası bu milletin azmini, sabrını ve zafere olan inancını temsil etmektedir" dedi.

Başkan Okay, mesajını şu sözlerle sürdürdü ; "Her ferdi kahraman olan bu şehrin insanları istiklal madalyasını göğsünde gururla taşımaktadır. Kurtuluş mücadelesi sonunda tüm şehre atfedilen istiklal madalyasını şehrimize verilişinin yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün büyük bir felaketin yaralarını sarmaya çalışırken, atalarımızın kurtuluş savaşı yıllarında yaşadığı zorlukları hatırlıyor, onların gayreti ve zafere olan inancından güç alıyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü, daha inançlı ve birlik ve beraberliğimize daha bağlıyız. Kurtuluş savaşı yıllarında olduğu gibi, bugünde şehir olarak, ülke olarak, İslam coğrafyası olarak bir ve beraberiz. Bu vesileyle, kurtuluş savaşı şehitlerimiz başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Onların bizlere bıraktığı bu mirasa sahip çıkma adına ne gerekiyorsa yapmayı sürdüreceğiz. Kahramanlık nişanımız İstiklal madalyasının verilişinin yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim bu milleti her türlü felaketten muhafaza etsin."

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Başkan Okaydan 5 Nisan Madalya Günü Mesajı
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