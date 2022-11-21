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Başkan Okay, Gençlere Milli Maç Heyecanı Yaşattı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, hafta sonu Gaziantep’te oynan Türkiye-Çekya milli maçına Kahramanmaraşlı gençleri yolcu etti. Milli takım heyecanını stadyumda yaşamak isteyen gençler, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın talimatıyla ay yıldızlı ekibi tribünden izleme imkanı buldu.

Başkan Okay, Gençlere Milli Maç Heyecanı Yaşattı

Başkan Okay, Gençlere Milli Maç Heyecanı Yaşattı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, hafta sonu Gaziantep’te oynan Türkiye-Çekya milli maçına Kahramanmaraşlı gençleri yolcu etti. Milli takım heyecanını stadyumda yaşamak isteyen gençler, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın talimatıyla ay yıldızlı ekibi tribünden izleme imkanı buldu.

21 Kasım 2022 Pazartesi 12:36

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlik merkezlerinde eğitim gören gençlere milli maç heyecanını yaşattı. Türkiye ile Çekya arasında oynanan milli maça gençlerin götürülmesi talimatını veren Başkan Okay, gençlerin takdirini topladı.
Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi önünden gençleri milli maça uğurlayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlere birer adet de milli formayı hediye etti.


Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Okay, gençlerin heyecanına ortak olduğunun altını çizdi. Gençlerin sosyal aktiviteler konusunda her zaman yanında olduğunu hatırlatan Başkan Okay, konuşmasında şunları söyledi: “Dulkadiroğlu Belediyesi olarak gençlerimizi Gaziantep’te oynanan Türkiye Milli maçına uğurladık. Gençlerimiz bu müsabakada millilerimizi yakından görme imkanına sahip olacaklar. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin her zaman yanındayız. Gençlerin eğitim, sosyal ve kültürel anlamda kendilerini geliştirmeleri adına üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Onların mutluluğu bizlerin en önemli ödülüdür. Bu aktivitede onlara keyifli anlar diliyorum.”
Milli maç heyecanını yaşayan gençler de Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a teşekkür etti.


 

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Başkan OkayGençlere Milli Maç Heyecanı Yaşattı
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