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Başkan Okay, ‘Kahramanmaraş’ımıza Hayırlı ve Uğurlu Olsun’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı‘na katılan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Ülkemize ve Kahramanmaraş’ımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Başkan Okay, ‘Kahramanmaraş’ımıza Hayırlı ve Uğurlu Olsun’

Başkan Okay, ‘Kahramanmaraş’ımıza Hayırlı ve Uğurlu Olsun’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı‘na katılan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Ülkemize ve Kahramanmaraş’ımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

12 Nisan 2023 Çarşamba 14:22

Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Okay, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdik. Toplantıya, İl Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, Dulkadiroğlu İlçe Başkanımız, ilçe teşkilatımız ve 28. dönem milletvekili adaylarımızla birlikte katıldık. Türkiye Yüzyılı Sloganıyla çıktığımız bu yolda gecemizi gündüzümüze katacağız. Milletvekili adaylarımıza da çıkmış oldukları bu yol da başarılar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehirlerimiz ve ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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Başkan Okay‘Kahramanmaraş’ımıza Hayırlı Ve Uğurlu Olsun’
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