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Başkan Okay, “Milli Kahramanımız Sütçü İmam’ı Rahmet ve Minnetle Anıyorum”
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Başkan Okay, “Milli Kahramanımız Sütçü İmam’ı Rahmet ve Minnetle Anıyorum”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş’ın milli mücadelesinde ilk kurşunu sıkan Sütçü İmam’ın ölüm yıl dönümü ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Okay, milli mücadele kahramanını rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Başkan Okay, “Milli Kahramanımız Sütçü İmam’ı Rahmet ve Minnetle Anıyorum”

Başkan Okay, “Milli Kahramanımız Sütçü İmam’ı Rahmet ve Minnetle Anıyorum”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş’ın milli mücadelesinde ilk kurşunu sıkan Sütçü İmam’ın ölüm yıl dönümü ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Okay, milli mücadele kahramanını rahmet ve minnetle andığını söyledi.

24 Kasım 2022 Perşembe 11:13

Başkan Okay, milli mücadele kahramanı Sütçü İmam’ın Türk’ün namusuna uzanan eli kırdığını hatırlatarak mesajında şunları söyledi: “Kahramanmaraş milli mücadelesi, ortaya koyduğu kurtuluş ruhuyla gelecek nesillere mücadele azmini aşılamıştır. Bağımsızlığına göz dikilmiş, toprakları işgal edilmiş bir milletin şahlanışının fitilini Sütçü İmam ateşlemiştir. Milletin namusuna uzanan eli kıran Sütçü İmam’ın, o gün ortaya koyduğu ruh, bugünün nesillerinde ilk günkü tazeliğiyle durmaktadır. Bu ruh 15 Temmuz günü ortaya çıkmış, millete yapılmak istenen darbeye engel olmuştur. O gün Sütçü İmam’ın attığı o ilk kurşun, 15 Temmuz’da Şehit Ömer Halis Demir’in silahından çıkmıştır. Milli mücadelenin ortaya koyduğu ruhu iyi anlamalı, gelecek nesillere de en iyi şekilde anlatmalıyız. Sütçü İmam ve milli mücadele kahramanlarımızın bizlere bıraktığı miras bunu gerektirmektedir. Şehrimizin ve ülkemizin daha iyi yarınlara ulaşması adına, bizler üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz. Önümüze konulmak istenen engelleri Sütçü İmam’ın kurtuluş ruhuyla bir bir aşacağız. Gelecek nesillerimizi de bu bilinçle yetiştireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tarihinden aldığı güçle, daha güçlü yarınlara yürümeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, milli mücadele kahramanımız Sütçü İmam’ı ölümünün seneidevriyesinde rahmet ve minnetle anıyorum. Onun nezdinde milli mücadele şehitlerimizi ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna şehadete ermiş tüm kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.”

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Başkan Okay“Milli Kahramanımız Sütçü İmam’ı Rahmet Ve Minnetle Anıyorum”
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