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Başkan Okay Müjdeyi Verdi, Bulanık Sosyal Tesisi Hazır

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bulanık mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Yapımı tamamlanan sosyal tesiste incelemelerde bulunan Başkan Okay, tesisin hizmete hazır olduğunu söyledi.

Başkan Okay Müjdeyi Verdi, Bulanık Sosyal Tesisi Hazır

Başkan Okay Müjdeyi Verdi, Bulanık Sosyal Tesisi Hazır

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bulanık mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Yapımı tamamlanan sosyal tesiste incelemelerde bulunan Başkan Okay, tesisin hizmete hazır olduğunu söyledi.

27 Ağustos 2021 Cuma 13:56
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Mahalle ziyaretlerini sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bulanık mahallesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Okay, yapımı tamamlanan projeler ile ilgili bilgiler aldı. Bulanık mahallesine kazandırdıkları çok amaçlı sosyal tesis yapımının tamamlandığını söyleyen Başkan Okay, şunları kaydetti: “Bulanık mahallemize kazandırdığımız sosyal tesisimizin yapımını tamamladık ve açılışa hazır hale getirdik. Sosyal tesisimiz şuanda aşı merkezi olarak da kullanılmaktadır. Ben bu güzel tesisin ilçemize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Bulanık mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu mahallemizde ön plana çıkarmak istediğimiz tarımsal ürünler mevcut. Bunların başında da domates geliyor. Bu bölgede yetişen domatesin aroması, yapısı ve çeşitli özellikleri ön plana çıkmaktadır. Vatandaşımız bu anlamda çok iyi tarım yapmaktadır. Bunun tanıtılması ve duyurulması adına bizlerde üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Mahallemize her anlamda hizmet etmek için çaba harcıyoruz.”

Son Güncelleme: 27.08.2021 19:00
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