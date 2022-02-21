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Başkan Okay, ‘Tarihi Değerlerimizi Geleceğe Taşıyoruz’

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı’nı restorasyonu tamamlanan ve planlanan konakları gezdirdi. Başkan Okay, restorasyon çalışmalarının önemine değinerek, “Tarihi değerlerimizi gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmak için çalışıyoruz” dedi.

Başkan Okay, ‘Tarihi Değerlerimizi Geleceğe Taşıyoruz’

Başkan Okay, ‘Tarihi Değerlerimizi Geleceğe Taşıyoruz’

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı’nı restorasyonu tamamlanan ve planlanan konakları gezdirdi. Başkan Okay, restorasyon çalışmalarının önemine değinerek, “Tarihi değerlerimizi gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmak için çalışıyoruz” dedi.

21 Şubat 2022 Pazartesi 12:13
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Başarılı konak restorasyonu çalışmalarıyla adından söz ettiren Dulkadiroğlu Belediyesi, yeni restorasyon projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş’ı ziyaret eden Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Dulkadiroğlu Belediyesi’nin restorasyonunu tamamladığı konakları bizzat inceledi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, restorasyon çalışmaları hakkında Yazgı’ya bilgiler verdi. Yeni yapılacak çalışmaları da anlatan Başkan Okay, Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelinin bu çalışmalarda olduğunu aktardı.
Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana Tarihi ve Kültürel değerlerimizi ortaya çıkarma adına çok önemli çalışmalar yaptık. İlçemiz Kahramanmaraş’ın tarihi mahalleleri ve tarihi yapılarının büyük bir kısmına sahiptir. Bu potansiyeli değerlendirme adına çeşitli konak restorasyonu çalışmaları yaptık. Bu konakların içerisini de doldurarak turizme kazandırdık. Ayrıca bir sokağı tamamen restore ederek hizmete sunduk. Özellikle Bahtiyar Yokuşu projemiz, ilçemize ayrı bir değer kattı. Bu sebeple bu projemizi genişletmek için de çalışma başlattık. Bahtiyar Yokuşu’ndan tarihi kapalı çarşıya kadar restorasyon çalışması yapacağız. Bu alanları önemli bir turizm aksı haline getirmeyi planlıyoruz. Şehrimizin tarihini en güzel şekilde gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğimiz bu çalışmalar sonunda Kahramanmaraş’ımız büyük kazanım elde edecektir. Ben bu çalışmalarımıza desteğinden dolayı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze ve sayın müdürümüze çok teşekkür ediyorum.”
 

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Başkan Okay‘Tarihi Değerlerimizi Geleceğe Taşıyoruz’
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