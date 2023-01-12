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Başkan Okay Trt Çukurova Radyosuna Konuk Oldu

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, TRT Çukurova Radyosu’na telefonla bağlanarak ilçesine kazandırdığı projeleri anlattı.

Başkan Okay Trt Çukurova Radyosuna Konuk Oldu

Başkan Okay Trt Çukurova Radyosuna Konuk Oldu

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, TRT Çukurova Radyosu’na telefonla bağlanarak ilçesine kazandırdığı projeleri anlattı.

12 Ocak 2023 Perşembe 17:09

TRT Çukurova Radyosu’nun Bölge Gündemi programına konuk olan Başkan Okay, ilçesine kazandırdığı hizmetleri ve planladığı projeleri anlattı. Özellikle sosyal tesis konusuna değinen Başkan Okay, göreve geldikleri günden bu yana 38 adet çok amaçlı sosyal tesis kazandırdıklarını söyledi.
Bölgenin en büyük gençlik merkezini hizmete sunduklarının altını çizen Başkan Okay, bölgenin en büyük yüzme spor kompleksinin de inşaatını sürdürdüklerinin altını çizdi.

Başkan Okay, programda yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana sosyal belediyecilik alanında ilçemize çok önemli kazanımlar sağladık. Bu kazanımların başında da çeşitli sosyal tesisler gelmektedir. Bölgemize 38 adet çok amaçlı sosyal tesis, 2 adet sağlık merkezi, 2 adet vakıf ve kuran kursu, 2 adet güreş sahası, 4 adet kapalı semt Pazar yeri, 2 adet bölgenin en büyük gençlik merkezini kazandırdık. Bu sosyal tesisler şuanda ilçemize çeşitli konularda hizmet vermektedir. Örneğin bölgemize kazandırdığımız 38 adet sosyal tesis; düğün salonu, taziye evi, etüt merkezi, toplantı ve çeşitli faaliyetler için aktif olarak kullanılıyor. Bunun yanı sıra bölgemize sağlık merkezi, vakıf ve kuran kursu, spor sahaları, pazar yerleri, gençlik merkezleri gibi sosyal tesislerde kazandırdık. Onlarda şuanda aktif olarak hizmet vermekteler. Göreve geldiğimizde büyük eksiklik olan bu konuda çok önemli çalışmalar yaptık. Hamdolsun şuanda bölgemizde bu alanda eksiklik kalmadı. Şuan devam eden projelerimiz var. Bu projelerin de tamamlanmasıyla ilçemiz sosyal tesis bakımından zengin bir bölge haline gelecektir.”
 

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Başkan Okay Trt Çukurova Radyosuna Konuk Oldu
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