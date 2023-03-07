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Başkan Okay, “Vatandaşlarımızın Hayatını Kolaylaştırma Adına Yoğun Çalışma Yapıyoruz”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, deprem felaketinin ardından yaraları sarma adına yoğun çalışma yaptıklarını söyledi.

Başkan Okay, “Vatandaşlarımızın Hayatını Kolaylaştırma Adına Yoğun Çalışma Yapıyoruz”

Başkan Okay, “Vatandaşlarımızın Hayatını Kolaylaştırma Adına Yoğun Çalışma Yapıyoruz”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, deprem felaketinin ardından yaraları sarma adına yoğun çalışma yaptıklarını söyledi.

07 Mart 2023 Salı 13:05

Başkan Okay, vatandaşların hayatını kolaylaştırma adına gece gündüz çalıştıklarının altını çizdi.

Özellikle barınma konusunda çadır alanlarının oluştuğuna dikkat çeken Başkan Okay, bu alanların alt yapı çalışmalarını yaptıklarını ifade etti. Son olarak Doğukent mahallesinde Abdal Halil Ağa Camii civarına kurulan çadırlar ile ilgili çalışma yaptıklarını dile getiren Başkan Okay, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu alanda yoğun çalışma yaptığını ifade etti.

Başkan Okay, konuyla ilgili şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve normalleştirmek adına çalışmalar yapıyoruz. Çadır kent alanlarında ekiplerimiz hem temizlik, hem de çeşitli alt yapı çalışmalarını yapıyorlar. Doğukent mahallemizde Abdal Halil Ağa Cami civarında oluşturulan çadır alanları ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu alandaki yolları vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırma adına standardını yükseltiyoruz. İlçemizin dört bir yanında bu çalışmaları yapıyoruz.”

 

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Başkan Okay“Vatandaşlarımızın Hayatını Kolaylaştırma Adına Yoğun Çalışma Yapıyoruz”
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