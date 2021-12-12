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Başkan Okay, ‘Vatandaşlarımızın Her Zaman Yanındayız’

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Sütçü İmam, Gazipaşa ve Senem Ayşe mahallelerinde ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla ve mahalle muhtarlarıyla hasbihal etti.

Başkan Okay, ‘Vatandaşlarımızın Her Zaman Yanındayız’

Başkan Okay, ‘Vatandaşlarımızın Her Zaman Yanındayız’

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Sütçü İmam, Gazipaşa ve Senem Ayşe mahallelerinde ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla ve mahalle muhtarlarıyla hasbihal etti.

12 Aralık 2021 Pazar 16:59
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Başkan Okay, her fırsatta vatandaşlarla bir araya geldiğini hatırlatarak, “Mahallelerimize hizmetlerimizi sürdürürken vatandaşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz” dedi.

Devam eden ve tamamlanan projeleri incelemeyi sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Sütçü İmam, Gazipaşa ve Senem Ayşe mahallelerinde ziyaretlerde bulundu. Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Okay, ortaya koydukları hizmetleri anlattı.
Sütçü İmam, Gazipaşa ve Senem Ayşe mahallelerinin konumuna değinen başkan Okay, bu mahallelerin ve bölgenin istifade edeceği bir gençlik merkezi projesinin daha tamamlandığını aktardı.
Gazipaşa mahallesinde inşaatı tamamlanan projenin kısa sürede açılacağını anlatan Başkan Okay, ziyaretleri sonrasında yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi : “Ortaya koyduğumuz projeleri ve çalışmaları vatandaşlarımızla değerlendiriyor ve istişare ediyoruz. Bu kapsamda sık sık mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bugün Sütçü İmam, Gazipaşa ve Senem Ayşe mahallelerimizi ziyaret ettik. Bu ziyaretlerde vatandaşlarımızla ve mahalle muhtarlarımızla istişare ettik. Bu mahallelerimizin ihtiyaçlarını dinledik ve yaptığımız çalışmaları anlattık. İnşallah yeni projelerle mahallelerimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz.”

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Başkan Okay‘Vatandaşlarımızın Her Zaman Yanındayız’
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