Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı Satışı Yapanlara Yönelik Eğitim
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı...

Başkan Okay, “Yaralarımızı Bir Bir Sarıyoruz”

Çadır kentlerde ikamet eden vatandaşları ziyaret eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, depremin açtığı yaraları bir bir sardıklarını söyledi.

Başkan Okay, “Yaralarımızı Bir Bir Sarıyoruz”

Başkan Okay, “Yaralarımızı Bir Bir Sarıyoruz”

Çadır kentlerde ikamet eden vatandaşları ziyaret eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, depremin açtığı yaraları bir bir sardıklarını söyledi.

10 Mart 2023 Cuma 10:27

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşların yaralarını sarma adına yoğun bir çalışma yaptıklarının altını çizdi. Bu çalışmalar neticesinde vatandaşların büyük memnuniyet yaşadığını ifade eden Başkan Okay, daha fazlasını yapma adına da büyük çaba harcadıklarını söyledi.
Deprem felaketinin en çok vurduğu ilçeler arasında yer aldıklarını hatırlatan Başkan Okay, devletin gücü, milletin sabrı ve inancıyla tüm sorunların üstesinden geleceklerini belirtti.
Depremzedelerin her an yanında olan Başkan Okay, çadır kent ziyaretleri sonrasında şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu büyük felaketin ardından yaraları sarma adına ilk günden bu yana yoğun bir çaba harcıyoruz. Vatandaşlarımızla her an beraberiz. Onların ihtiyaçlarını, taleplerini dinliyor ve yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına hem devletimiz, hem de milletimiz üstün bir çaba ortaya koymaktadır. Bizlere düşende her zaman vatandaşlarımızla bir arada olmaktır. Onların yaralarını bir bir sarıyoruz. Bu büyük felaketin izlerini silme adına var gücümüzle çalışacağız.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Okay“Yaralarımızı Bir Bir Sarıyoruz”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dulkadiroğlu Belediyesi Mobil Berber Ekibi Çalışmalarını Sürdürüyor
Dulkadiroğlu Belediyesi Mobil Berber Ekibi Çalışmalarını Sürdürüyor
Basın camiası tek yürek oldu, gazetecilere yapılan saldırı kınandı!
Basın camiası tek yürek oldu, gazetecilere yapılan saldırı kınandı!
Kahramanmaraş’ta Deprem Yeşilgöz’ün Rengini Değiştirdi
Kahramanmaraş’ta Deprem Yeşilgöz’ün Rengini Değiştirdi
Başkan Güngör; “Koordinasyon içerisinde çalışıyoruz”
Başkan Güngör; “Koordinasyon içerisinde çalışıyoruz”
Toplu taşımada 3 yeni hat hizmete açıldı!
Toplu taşımada 3 yeni hat hizmete açıldı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber