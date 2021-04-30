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Başkan Okay’dan 1 Mayıs mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Okay’dan 1 Mayıs mesajı

Başkan Okay’dan 1 Mayıs mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

30 Nisan 2021 Cuma 12:54
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Okay, Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Dulkadiroğlu Belediye ı Necati Okay, 1 Mayıs mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Emekle kazanılan helal kazancın kutsal olduğunu dile getiren Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Tüm dünyada, işçi ve emekçiler tarafından, birlik, dayanışma ve beraberlik amacıyla kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Ülkemizin kalkınmasında ve ilerlemesinde alın terleriyle lokomotif güç oluşturan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün birlik ve dayanışma ruhu içerisinde geçirmelerini temenni ediyorum.”

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Başkan Okay’dan 1 Mayıs Mesajı
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