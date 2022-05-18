Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı

Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Dört bir yanı işgal edilen vatan topraklarında bağımsızlık ateşini Samsun’a ayak basarak yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ateşin küllerinden doğan Cumhuriyeti de gençlere emanet etmişti. Bugün onun emanetine sahip çıkan gençler, kendilerinden sonraki nesillere cumhuriyeti emanet ediyor ve daha da ileriye taşımak için büyük bir gayret gösteriyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerin bizler de her zaman yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bizlere bu güzel vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için mücadele veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygularla geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve Milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.”