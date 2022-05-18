Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı
Son Dakika
Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı
Park ve Mesire Alanlarında Bakım Onarım Çalışması
Park ve Mesire Alanlarında Bakım...
Dulkadiroğlu’ndan Kırım Mahallesine Sosyal Tesis
Dulkadiroğlu’ndan Kırım Mahallesine Sosyal Tesis
Sular Sağlık’tan Hemşireler Günü Kutlaması
Sular Sağlık’tan Hemşireler Günü Kutlaması
Büyükşehir, Elbistan Pınarbaşı Caddesi’ni Yeniliyor
Büyükşehir, Elbistan Pınarbaşı Caddesi’ni Yeniliyor

Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı

Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:12
banner459

Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Dört bir yanı işgal edilen vatan topraklarında bağımsızlık ateşini Samsun’a ayak basarak yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ateşin küllerinden doğan Cumhuriyeti de gençlere emanet etmişti. Bugün onun emanetine sahip çıkan gençler, kendilerinden sonraki nesillere cumhuriyeti emanet ediyor ve daha da ileriye taşımak için büyük bir gayret gösteriyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerin bizler de her zaman yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bizlere bu güzel vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için mücadele veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygularla geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve Milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kipaş Holding’e 7 Teşekkür Belgesi
Kipaş Holding’e 7 Teşekkür Belgesi
SANKO okulları, Gaziantep ve bölgenin ilk ve tek IB PYP dünya okulu oldu
SANKO okulları, Gaziantep ve bölgenin ilk ve tek IB PYP dünya okulu oldu
KSÜ’de 19 Mayıs konferansı
KSÜ’de 19 Mayıs konferansı
SGK’dan emekliler derneğine ziyaret
SGK’dan emekliler derneğine ziyaret
Kahramanmaraş’ta vatandaşlardan toz tepkisi
Kahramanmaraş’ta vatandaşlardan toz tepkisi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber