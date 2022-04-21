Başkan Okay’dan 23 Nisan Mesajı

Bu anlamlı günün Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edildiğini hatırlatan Başkan Okay, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin geleceğinin çocuklar olduğunun altını çizdi.

Mesajında, 23 Nisan 1920 tarihinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu olduğunu dile getiren Başkan Okay, “Şanlı bir kurtuluş savaşı ortaya koyan aziz milletimiz, tüm dünyaya bağımsızlığını haykırmış ve 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet meclisini kurmuştur. Cumhuriyete giden yolun çizildiği 23 Nisan, esaret altına alınmak istenen bir milletin bağımsızlık adına attığı tarihi bir adımdır. Türk milleti, imanı ve vatan sevgisi ile bağımsızlığa giden yolu kendi iradesiyle belirlemiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışından üç yıl sonra Cumhuriyeti ilan ederek, bu tarihi çocuklara armağan etmesi de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza verdiği önemin ve güvenin göstergesidir. Bugünün çocukları, yarınların teminatıdır. Sağlıklı, eğitimli ve mutlu bir toplum oluşturmakta çocuklarımızın özgür düşünceleri, donanımlı ve yetenekli yetişmelerinin önemi büyüktür. Bu hedef doğrultusunda çalışıyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için üretiyoruz. Bu duygularla, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.”