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Başkan Okay’dan 23 Nisan Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Okay mesajında, “Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından olan 23 Nisan, Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği ve bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı bir gündür” dedi.

Başkan Okay’dan 23 Nisan Mesajı

Başkan Okay’dan 23 Nisan Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Okay mesajında, “Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından olan 23 Nisan, Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği ve bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı bir gündür” dedi.

21 Nisan 2022 Perşembe 12:21
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Bu anlamlı günün Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edildiğini hatırlatan Başkan Okay, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin geleceğinin çocuklar olduğunun altını çizdi.

Mesajında, 23 Nisan 1920 tarihinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu olduğunu dile getiren Başkan Okay, “Şanlı bir kurtuluş savaşı ortaya koyan aziz milletimiz, tüm dünyaya bağımsızlığını haykırmış ve 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet meclisini kurmuştur. Cumhuriyete giden yolun çizildiği 23 Nisan, esaret altına alınmak istenen bir milletin bağımsızlık adına attığı tarihi bir adımdır. Türk milleti, imanı ve vatan sevgisi ile bağımsızlığa giden yolu kendi iradesiyle belirlemiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışından üç yıl sonra Cumhuriyeti ilan ederek, bu tarihi çocuklara armağan etmesi de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza verdiği önemin ve güvenin göstergesidir. Bugünün çocukları, yarınların teminatıdır. Sağlıklı, eğitimli ve mutlu bir toplum oluşturmakta çocuklarımızın özgür düşünceleri, donanımlı ve yetenekli yetişmelerinin önemi büyüktür. Bu hedef doğrultusunda çalışıyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için üretiyoruz. Bu duygularla, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.”

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Başkan Okay’dan 23 Nisan Mesajı
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