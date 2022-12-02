Başkan Okay’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Her insanın engelli adayı olduğunu hatırlatan Başkan Okay, bu bilinçle toplumun engellilere pozitif ayrımcı olması gerektiğini ifade etti.

Mesajında engellilere yönelik hizmetlerini de sıralayan Başkan Okay, şunları söyledi: “Engelli bireylerimizi topluma kazandırmak ve hayatlarını kolaylaştırabilmek adına elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. İlçemize kazandırdığımız tüm hizmetlerde engelli vatandaşlarımızı özellikle düşünüyor, projelerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Vatandaşlarımıza engel oluşturacak durumları ortadan kaldırmayı kendimize bir görev biliyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevincini diri tutacak en küçük çalışmalar dahi bizim için çok önemlidir. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalarda engelli vatandaşlarımızı göz önünde bulunduruyoruz. Hepimiz toplumumuzun birer parçası olan engelli bireylerimiz için daha duyarlı ve bilinçli olmalıyız. Her bireyin bir engelli adayı olduğu bilincini asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu vesileyle tüm engelli kardeşlerimin, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum.”