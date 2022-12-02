Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 3 Aralık Dünya...
Başkan Okay’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
Başkan Okay’dan 3 Aralık Dünya...
Kahramanmaraş’ta Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri Açıklandı
Kahramanmaraş’ta Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri...
Büyükşehir’den Dünya Engelliler Günü’nde Anlamlı Etkinlik
Büyükşehir’den Dünya Engelliler Günü’nde Anlamlı...
Büyükşehir Pazarcık’ın En İşlek Arterlerini Baştan Sona Yeniledi
Büyükşehir Pazarcık’ın En İşlek Arterlerini...

Başkan Okay’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Okay’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Başkan Okay’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

02 Aralık 2022 Cuma 12:47

Her insanın engelli adayı olduğunu hatırlatan Başkan Okay, bu bilinçle toplumun engellilere pozitif ayrımcı olması gerektiğini ifade etti.

Mesajında engellilere yönelik hizmetlerini de sıralayan Başkan Okay, şunları söyledi: “Engelli bireylerimizi topluma kazandırmak ve hayatlarını kolaylaştırabilmek adına elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. İlçemize kazandırdığımız tüm hizmetlerde engelli vatandaşlarımızı özellikle düşünüyor, projelerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Vatandaşlarımıza engel oluşturacak durumları ortadan kaldırmayı kendimize bir görev biliyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevincini diri tutacak en küçük çalışmalar dahi bizim için çok önemlidir. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalarda engelli vatandaşlarımızı göz önünde bulunduruyoruz. Hepimiz toplumumuzun birer parçası olan engelli bireylerimiz için daha duyarlı ve bilinçli olmalıyız. Her bireyin bir engelli adayı olduğu bilincini asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu vesileyle tüm engelli kardeşlerimin, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Okay’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gürbüz, “Sevgi tüm engelleri aşar”
Başkan Gürbüz, “Sevgi tüm engelleri aşar”
Başkan Mahçiçek’ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Kahramanmaraş için hava durumu uyarısı!
Kahramanmaraş için hava durumu uyarısı!
Gönüllü fest katılımcılarını bekliyor!
Gönüllü fest katılımcılarını bekliyor!
Kahramanmaraş’ta Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri Açıklandı
Kahramanmaraş’ta Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri Açıklandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber