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Başkan Okay’dan Basın Bayramı Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Basının önemine değinen Başkan Okay, “Her türlü zorlukta dahi görevini yerine getiren tüm basın mensuplarımızın basın bayramını kutluyorum” dedi.

Başkan Okay’dan Basın Bayramı Mesajı

Başkan Okay’dan Basın Bayramı Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Basının önemine değinen Başkan Okay, “Her türlü zorlukta dahi görevini yerine getiren tüm basın mensuplarımızın basın bayramını kutluyorum” dedi.

23 Temmuz 2020 Perşembe 17:17

Basın Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında basın mensuplarının yaşadığı zorluklara dikkat çeken Başkan Okay, bu zorlukların gelişen teknolojiye ayak uyduran, kendini geliştiren ve güvenilir haber yapan basın çalışanlarıyla aşılabileceğini söyledi.

Başkan Okay, mesajını şu şekilde sürdürdü: “Ülkemizde ve şehrimizde görev yapan emekçi basın mensuplarımızın basın bayramını tebrik ediyorum. Bizler basın mensuplarını birer çalışma arkadaşı olarak görüyor ve tüm hizmetlerimizde onların fikirlerine ve görüşlerine yer veriyoruz. Günümüzde teknolojinin de etkisiyle medya organları çoğaldı ve gelişti. Bu durum basın emekçilerinin de kendilerini yenilemelerine ve çağa ayak uydurmalarına katkı sağladı. Bugün şehrimizde faaliyet gösteren tüm basın emekçileri şehrin gelişmesi ve kalkınması adına önemli bir görev üstlenmektedir. Bizler de onlara yardımcı olmak adına gayret sarf ediyoruz. Önemli bir çalışma arkadaşı olarak gördüğümüz basın mensupları ile dirsek temasımız devam edecek. Her türlü koşulda ve şartta milletimizin haber alma ihtiyacını gideren tüm basın mensuplarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.”

Son Güncelleme: 23.07.2020 17:18
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Başkan Okay’dan Basın Bayramı MesajıDulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay24 Temmuz
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