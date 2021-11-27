Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Bayrak Hadisesi Mesajı
Başkan Okay’dan Bayrak Hadisesi Mesajı
Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ı Vefatının Yıldönümünde Andı
Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ı Vefatının...
Başkan Güngör, ‘Sütçü İmam’ı Rahmetle Anıyoruz’
Başkan Güngör, ‘Sütçü İmam’ı Rahmetle...
Büyükşehir’den ‘Özel’ Öğretmenlere Anlamlı Ziyaret
Büyükşehir’den ‘Özel’ Öğretmenlere Anlamlı Ziyaret
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nde ‘Yunus Emre ve Sevgi Dili’ konulu konferans düzenlendi
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nde ‘Yunus Emre...

Başkan Okay’dan Bayrak Hadisesi Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş’ın Kurtuluş Savaşında Milli Mücadelesine damga vurmuş Bayrak Olayı ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Başkan Okay’dan Bayrak Hadisesi Mesajı

Başkan Okay’dan Bayrak Hadisesi Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş’ın Kurtuluş Savaşında Milli Mücadelesine damga vurmuş Bayrak Olayı ile ilgili bir mesaj yayınladı.

27 Kasım 2021 Cumartesi 13:24
banner459

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunda bir çok önemli hadise yaşandığına dikkat çekti.

Başkan Okay, bu önemli hadiselerden bir tanesinin de 28 Kasım 1919'da yaşanan bayrak hadisesi olduğunu kaydetti. Kahramanmaraş kalesindeki bayrağı indirip yerine Fransız bayrağının asan Fransızlara karşı milletin büyük bir direniş gösterdiğini aktaran Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Bayrak hadisesi bu memleketin destansı milli mücadelesinin unutulmaz bir yansımasıdır. Tüm kışkırtmalara sabır gösteren milletimiz, kutsal bildiği bayrağa el uzatılınca imanından aldığı güçle şahlanmıştır. Kurtuluş destanı içerisinde yer alan bu hadisenin sonucunda milletimiz bayrağını olması gerektiği yere yeniden asmıştır. Ben bu vesileyle tüm kurtuluş savaşı şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum.”




 

Anahtar Kelimeler:
Başkan Okay’dan Bayrak Hadisesi Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kasapoğlu’ndan Kahramanmaraş’a Stadyum Müjdesi
Bakan Kasapoğlu’ndan Kahramanmaraş’a Stadyum Müjdesi
Kahramanmaraş’ta ülkü ocaklarından konser
Kahramanmaraş’ta ülkü ocaklarından konser
Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali Hizmete Açılıyor
Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali Hizmete Açılıyor
Başkan Mahçiçek, Bayrak Olayını Andı
Başkan Mahçiçek, Bayrak Olayını Andı
Sütçü imam vefatının 99. Yılında kabri başında anıldı
Sütçü imam vefatının 99. Yılında kabri başında anıldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber