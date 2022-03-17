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Başkan Okay’dan muhtarlarla toplantı

Sivil Toplum Kuruluşları ile düzenlediği istişare toplantılarına bir yenisini daha ekleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, mahalle muhtarlarına seslenerek, “İlçemizin tüm sorunlarıyla ilgileniyoruz. Bu sorunların çözümü noktasında gerek milletvekillerimizle gerekse de yerel yönetimlerle gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Başkan Okay’dan muhtarlarla toplantı

Başkan Okay’dan muhtarlarla toplantı

Sivil Toplum Kuruluşları ile düzenlediği istişare toplantılarına bir yenisini daha ekleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, mahalle muhtarlarına seslenerek, “İlçemizin tüm sorunlarıyla ilgileniyoruz. Bu sorunların çözümü noktasında gerek milletvekillerimizle gerekse de yerel yönetimlerle gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

17 Mart 2022 Perşembe 16:20
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Dulkadiroğlu Mahalle Muhtarları Derneği’ne kayıtlı mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, mahalle muhtarlarıyla istişare ederek hasbihal etti. Muhtarların mahalleleri ile ilgili yaptığı çalışmaları ve talepleri dinleyen Başkan Okay, ilçenin birçok sorunun ortadan kaldırıldığına dikkat çekti.

Dulkadiroğlu’nun kurulduğu günden bu yana çok büyük ilerlemeler kaydettiğine işaret eden Başkan Okay, daha önceki yerel yönetim sistemiyle bu gelişmenin çok daha uzun vadede olacağını aktardı.

Başkan Okay, istişare toplantısında yaptığı konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin gelişmesi, kalkınması ve daha iyi bir konuma gelmesi adına çok önemli çalışmalara imza attık. Tabi bu çalışmalarda en yakın çalışma arkadaşımız da muhtarlarımız olmuştur. Muhtarlarımızla omuz omuza vererek birçok sorunu çözüme kavuşturduk. Elbette mahallelerimizin farklı talepleri var. Bu taleplerin çoğunluğunun farklı kurum ve kuruluşlarla olduğunun altını çizmek istiyorum. Ancak ilçemizin her türlü sorunu ile ilgilenmeyi biz kendimize görev edindik. Bu sebeple Dulkadiroğlu’nun ne sorunu var ise, sizlerle birlikte bu sorunları giderme adına gece gündüz çalışacağız. Bu çalışmalarımızda milletvekillerimiz ve diğer idarecilerimizle de birlikte çalışıyoruz. Onların desteği, sizlerin gayretiyle tüm sorunlarımızı çözüme kavuşturacağız. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak ilçemizin tüm alt yapı sorunlarını çözmüş durumdayız. Bununla beraber sosyal ihtiyaçlara cevap verme adına da çok önemli çalışmalar yaptık. Şehir merkezinden en son noktadaki mahallemize kadar her mahallemize sosyal tesis ve spor tesisi kazandırmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ben istişare toplantımıza katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda ayrıca başarılar diliyorum.”

Başkan Okay’ın konuşmasının ardından mahalle muhtarları görüş ve önerilerini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Okay’dan Muhtarlarla Toplantı
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