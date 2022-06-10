Başkan Okay’dan Türk Kızılayı’nın Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı

Türk Kızılayı’nın dünyanın dört bir yanında mazlumların, mağdurların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu hatırlatan Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “11 Haziran 1868 tarihinde ‘Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti’ adıyla kurulan Türk Kızılayı, sınır tanımayan faaliyetleri dolayısıyla, uluslararası yardım kuruluşları arasında güvenilirliği ve itibarıyla ön plâna çıkmıştır. Ortaya koyduğu çaba, azim ve gayretle de milletimizin gönlünde önemli bir yere sahiptir. Bu bakımdan milletimizin gururu olan Türk Kızılayı, her geçen gün büyüyüp gelişerek faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu vesileyle ayrım gözetmeden hem Ülkemizde hem de Dünyada ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardım elini uzatan Türk Kızılayı’nın 154 üncü kuruluş yıldönümünü kutluyorum.”