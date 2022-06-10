Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Türk Kızılayı’nın Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı
Başkan Okay’dan Türk Kızılayı’nın Kuruluş...
Gençlik Meclisi’nden Açık Hava Sineması
Gençlik Meclisi’nden Açık Hava Sineması
Mustafa Günbulut Sanko Holding’te Cfo Olarak Atandı
Mustafa Günbulut Sanko Holding’te Cfo...
Büyükşehir’den Sıra Gecesi Etkinliği
Büyükşehir’den Sıra Gecesi Etkinliği
Tatlı ve Karataş ailesinin mutlu günü
Tatlı ve Karataş ailesinin mutlu...

Başkan Okay’dan Türk Kızılayı’nın Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türk Kızılayı’nın kuruluşunun 154’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Okay’dan Türk Kızılayı’nın Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı

Başkan Okay’dan Türk Kızılayı’nın Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türk Kızılayı’nın kuruluşunun 154’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

10 Haziran 2022 Cuma 17:08
banner459

Türk Kızılayı’nın dünyanın dört bir yanında mazlumların, mağdurların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu hatırlatan Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “11 Haziran 1868 tarihinde ‘Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti’ adıyla kurulan Türk Kızılayı, sınır tanımayan faaliyetleri dolayısıyla, uluslararası yardım kuruluşları arasında güvenilirliği ve itibarıyla ön plâna çıkmıştır. Ortaya koyduğu çaba, azim ve gayretle de milletimizin gönlünde önemli bir yere sahiptir. Bu bakımdan milletimizin gururu olan Türk Kızılayı, her geçen gün büyüyüp gelişerek faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu vesileyle ayrım gözetmeden hem Ülkemizde hem de Dünyada ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardım elini uzatan Türk Kızılayı’nın 154 üncü kuruluş yıldönümünü kutluyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Okay’dan Türk Kızılayı’nın Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO Öğrencileri Fen Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye birincisi oldu
SANKO Öğrencileri Fen Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye birincisi oldu
Kahramanmaraş’ta Sürücüler Alternatif Güzergâhlara Yönlendirildi
Kahramanmaraş’ta Sürücüler Alternatif Güzergâhlara Yönlendirildi
Gençlik Meclisi’nden Açık Hava Sineması
Gençlik Meclisi’nden Açık Hava Sineması
Mustafa Günbulut Sanko Holding’te Cfo Olarak Atandı
Mustafa Günbulut Sanko Holding’te Cfo Olarak Atandı
Yardımcıoğlu: İnsana Yatırım Yapsaydık Günümüz Öğrencileri Böyle Olmazdı
Yardımcıoğlu: İnsana Yatırım Yapsaydık Günümüz Öğrencileri Böyle Olmazdı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber