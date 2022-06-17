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Başkan Okay’dan YKS’ye girecek öğrencilere mesaj

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, sınava girecek öğrencilere seslenerek, “Sizlerin başarısı bizlere gurur verir. Geleceğiniz için büyük önem taşıyan bu sınavda başarılı olmanızı diliyorum” dedi.

Başkan Okay’dan YKS’ye girecek öğrencilere mesaj

Başkan Okay’dan YKS’ye girecek öğrencilere mesaj

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, sınava girecek öğrencilere seslenerek, “Sizlerin başarısı bizlere gurur verir. Geleceğiniz için büyük önem taşıyan bu sınavda başarılı olmanızı diliyorum” dedi.

17 Haziran 2022 Cuma 16:23
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Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bu hafta sonu yapılacak olan YKS ile ilgili yazılı bir mesaj yayınladı.

Mesajında öğrencilere başarılar dileyen Başkan Okay, şunları söyledi: “Kıymetli öğrenci kardeşlerim. Uzun bir ders çalışma maratonun sonunda, geleceğinizi şekillendirecek olan üniversite sınavına gireceksiniz. Bizler, bu uzun maraton sürecinde olduğu gibi, sınav sürecinde ve sonrasında sizlerin yanındayız. Bizler sizlere daha iyi bir gelecek hazırlarken, sizler de geleceğinizi şekillendirme adına bu önemli sınavdan geçeceksiniz. Zamanı geldiğinde vatanınıza, milletinize ve devletinize faydalı işler yapan bir birey olacaksınız. YKS, sizleri hayatın belli bir bölümüne hazırlayacak bir sınavdır. Bu sınavı başarı ile tamamladığınızda hayal ettiğiniz yaşama bir adım daha yaklaşmış olacaksınız. Hayallerinizi gerçekleştirebilme adına aileleriniz ve bizler her zaman yanınızda olacağız. Bu sınavda başarılı olacağınıza inanıyor ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Dualarımız sizinledir.”
Mesajının sonunda vatandaşlarda seslen Başkan Okay, “Öte yandan, bu önemli sınav gününde kıymetli hemşehrilerimin sınav alanlarına yakın yerlerde gürültü yapmamalarını, sınava katılacak olan evlatlarımıza sınav alanına gidene kadar yardımcı olmalarını rica ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Okay’dan YKS’ye Girecek öğrencilere Mesaj
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