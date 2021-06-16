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Başkan Okumuş bayrağı öpen çocuklar ödüllendirildi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını açıp öpme anları güvenlik kamerası tarafından görüntülenen iki ortaokul öğrencisi ödüllendirildi.

Başkan Okumuş bayrağı öpen çocuklar ödüllendirildi

Başkan Okumuş bayrağı öpen çocuklar ödüllendirildi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını açıp öpme anları güvenlik kamerası tarafından görüntülenen iki ortaokul öğrencisi ödüllendirildi.

16 Haziran 2021 Çarşamba 14:54
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İlçede yaşayan 13 yaşındaki Mustafa Saltuk Buğrahan Karaca ve Furkan Karataş'ın Mahir Ünal Caddesi'ndeki İlçe Jandarma Komutanlığı önünde asılı olan ve rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını düzeltip öpme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ortaokul öğrencisi iki çocuğun bayrak hassasiyetini gösteren görüntülerin sosyal medyada yayımlanması sonrası Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş Karaca ve Karataş'ı makamında ağırladı.

İki öğrenciye Türk bayrağı ve kol saati hediye eden Okumuş, yaptığı konuşmada, öğrencilerin şehitlerin kanlarıyla renk verdikleri bayrağa gösterdiği saygının takdire şayan olduğunu söyledi.

Karaca ve Karataş'ı misafir etmekten onur duyduğunu anlatan Okumuş, "Diğer insanlardan bizleri ayıran en önemli özellik bayrak ve vatan sevgisiyle büyümemiz. Askere, ölüme giderken bile davullarla zurnalarla giden bir milletiz. Kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Furkan Karataş da bayrağı o şekilde bırakıp gitmenin içlerine sinmediğini anlatarak, "Annemizden babamızdan öğretmenlerimizden gördüğümüz gibi öptük anlımıza koyduk. Onun için kanlar döküldü, şehitlerimiz oldu. Öyle bırakmak bize yakışmazdı." ifadelerini kullandı.

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