Başkan Okumuş; “Depremde en çok onlar etkilendi, en çok onlar yoruldu”

Türkoğlu Belediyesinde ikramlarda bulunduğu bu güzel etkinliğe Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, eşi Funda Okumuş Hanım ile birlikte katılarak gönüllerince eğlenen çocukların mutluluklarını paylaştılar.

Depremzede çocukların bir nebze de olsa normal yaşama adapte olmaları için etkinlik düzenleyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Fahrettin Altunve ekibine teşekkür eden

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; “Depremin ilk gününden beri bir çok STK’lar başımızın tacı olmazsa olmazımız, çocuklarla ilgili bir çok etkinlik yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız “Bir Tır Dolusu Mutluluk” projesi kapsamında düzenlediği etkinliğini Türkoğlu İlçemizde yaptı.

Değerli Başkanımız Fahrettin Altun’a çok teşekkür ediyorum. Ekibi ile birlikte burada, yüzlerce çocuğumuzu bir nebze olsun normal yaşama adapte olması için gayret gösterdiler. Bu çalışmalar inşallah ilerleyen süre içerisinde de devam edecek. Herkes buradaki depremden dolayı yaşanan ortamda üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Cumhurbaşkanlığımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, TOKİ ve STK’larımız.Bu konuda ilk günden itibaren devletimiz yanımızda.

Burada bu etkinliğe emeği geçen İletişim Başkanımız Değerli Fahrettin Altun Başkana ve burada emek veren ekibine çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. “dedi.