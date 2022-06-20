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Başkan Okumuş, İlçeye Yeni Bir Tesis Kazandırdı

Sosyal Belediyecilik kapsamında hizmette sınır tanımayan Türkoğlu Belediyesi Sosyal Tesislere bir yenisini daha ekledi.

Başkan Okumuş, İlçeye Yeni Bir Tesis Kazandırdı

Başkan Okumuş, İlçeye Yeni Bir Tesis Kazandırdı

Sosyal Belediyecilik kapsamında hizmette sınır tanımayan Türkoğlu Belediyesi Sosyal Tesislere bir yenisini daha ekledi.

20 Haziran 2022 Pazartesi 18:12
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Türkoğlu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Çobantepe İmran Kılıç Sosyal Tesisleri’’ açılış töreni gerçekleştirildi.

Her mahalleye bir sosyal tesis yapan Türkoğlu Belediyesi, yedi ay önce vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili merhum İmran Kılıç’ın adını Çobantepe mahallesine yaptığı sosyal tesise verdi.

Türkoğlu Belediyesinin Çobantepe Mahallesine kazandırdığı Sosyal Tesisin içesinde Bay-Bayan Taziye evi, Millet Konağı, Sağlık Ocağı, Tam Aydınlatmalı Halı Saha, Yürüyüş Yolu ve Oyun Grupları yanında kamelyalar bulunmaktadır.

Açılış törenine; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş, MHP İlçe Başkanı Cevdet Kuybu, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldılar.

Programda konuşan AK Parti Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, “İmran Hocam bize her zaman örnek teşkil eden, bize abilik yapan her fırsatta bilgisini ve birikimini meclisin içerisinde hem diğer milletvekillerimizle hem de bizlerle paylaşan çok kıymetli bir büyüğümüzdü.

Osman Başkanımıza böyle bir hizmeti mahallemize kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Bu ince ve güzel bir düşünce, bu ahde vefa örneği o yüzden başkanımızı tebrik ediyorum. Aynı zamanda bu tesisin yapılması içinde emek veren, buraya destek sağlayan iş adamlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”dedi.

MHP Milletvekili Sefer Aycan ise, “Bu tesisi kazandıran Belediye Başkanımıza ve hayır severlere teşekkür ediyorum. Çok güzel ve anlamlı bir tesis olmuş. Tabi İmran Hoca’nın adının verilmesi daha da anlamlı güzel hale getirmiş. “şeklinde konuştu.

Göreve geldiği günden bu yana vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, çalışmaların devam edeceğini ifade ederek şunları belirtti, ”Samimiyeti ile içtenliği ile Türkoğlu’na her zaman yakındı. Türkoğlu’nun hemen hemen bütün sorunlarını biliyordu, ona göre çözümü için uğraşıyordu. Kendisinden biz çok razıydık. İlçem adına Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun.

Bu güzel eseri buraya kazandırdık. İş adamlarımızın da emeği var. Ama genel olarak bizler bitirdik ve vekilimin ismini verdiğimizden dolayı da onur duyduk. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah.” ifadelerine yer verdi.

Programda Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Merhum İmran Kılıç’ın fotoğrafının yer aldığı tabloyu ailesine hediye etti.

Açılış Kurdelesini Merhum İmran Kılıç’ın ailesi ile birlikte kestiler.

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BAŞKAN OKUMUŞİlçeye Yeni Bir Tesis Kazandırdı
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