Başkan Okumuş vatandaşın iftar sofrasına konuk oldu

Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşların sofrasına konuk olan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, eşi Funda Okumuşla birlikte Doluca Mahallesinde Güldane Yoldaş'ın evine misafir oldu.

‘Birliğimiz ve Beraberliğimiz Daim Olsun’ diyen başkan Okumuş, “Sevgili eşim Funda hanımla birlikte, Doluca Mahallemizden beş yıl önce eşini kaybeden ve dört güzel çocuğa annelik yapan değerli Güldane Yoldaş'ın evine misafir olduk. Bizlere sofrasını açan değerli ailemize teşekkür ederiz. İlkİftar’ımız ilk orucumuz kabul ve makbul olsun.” dedi.

İftarın ardından mahallede teravih namazı kılan Başkan Okumuş, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, teravih namazı sonrası tatlı ikramında bulundu.