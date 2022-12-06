Başkan Okumuş’tan Parmakla Gösterilecek Spor Kompleksi

Okumuş’un, Yeşilyöre Mahallesi’ne, bölgeye hizmet etmesi için hayata geçirdiği ve yapımı devam eden 5. Spor Kompleksi Projesi, içerisinde barındırdığı donatı alanlarıyla şimdiden Kahramanmaraş’ın dikkatini çekmeye başardı.

Türkoğlu’nu; fiziki, sosyal, kültür, sanat ve spor alanında ihtiyaç duyduğu hizmetlere kavuşturan Başkan Okumuş, ilçede yaşayan her ferdin hayatına dokunan projelerle başarılı bir yöneticilik sergiliyor. Yaptığı hizmetlerle ilçesini, toplumun ilgi odağı haline getiren Okumuş, “Her Mahalleye Bir Sosyal Tesis” projesi kapsamında yapımına başladığı Türkoğlu 5. Spor Kompleksi ile bölge halkının takdirini kazandı. Yüzde 60 oranında fiziki gerçekleşme sağlanan proje içerisinde; sentetik çim saha, yarı olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı saha, idari bina, yürüyüş yolları, soyunma odaları, kır lokantası, etkinlik alanı, mesire alanı, fitness ve çocuk oyun grubu ile birlikte yapısal ve bitkisel peyzaj çalışmanın en güzel örnekleri yer alıyor.

5. Spor Kompleksi çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Osman Okumuş, projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Okumuş, “Türkoğlu ilçemizin 5. Spor kompleksini Orçan'ın kalbi olan Yeşilyöre Mahallemize yapıyoruz. An itibariyle binlerce fidanlarımızın dikimini gerçekleştiriyoruz. Yarınlara daha iyi bir Türkoğlu bırakmak için gayret ediyoruz” dedi.

Okumuş, şöyle konuştu: “Türkoğlu’nda görevi devraldığımız gün ilçemizi daha iyiye daha güzele değiştirip dönüştüreceğimizi söylemiştik. İlk günden beri verdiğimiz sözümüzü tutma gayretindeyiz. Tüm mahallelerimizin ihtiyaçlarını tespit edip projelendirdik. Halkımızın hayatını kolaylaştıran, onların ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda gelişimlerine katkıda bulunacak, yeni imkanlar sağlayacak projeler hayata geçiriyoruz. Bütün derdimiz ilçemizin her alanda dengeli bir şekilde kalkınması ve gelişmesi. İnşallah bunu da başaracağız.”