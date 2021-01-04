Başkan Sarıaltun, 2021 projelerini açıkladı

Yeni yılın tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileyen Başkan Sarıaltun: “2020 yılı üzerine şarkılar, şiirler, üzerine bir takım yorumlar yapılabilecek bir yıl oldu. Dünya ve ülkemizde çok zor badireler yaşıyoruz. Bu yıl gerçekten sıkıntılı bir süreç yaşadık. İnsanlık sağlık alanında çok zor durumda. Siz değerli hemşerilerimizin bu zorlu süreçte gösterdiği duyarlılıktan ve hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Aksi takdirde çok daha fazla zayiatlar verebilirdik. Bizler ve güvenlik güçlerimizin aldığı tedbirler ve halkımızın dik duruşu bu salgın en az şekilde etkilenmemizi sağladı. Bu anlamda hayatını kaybeden hemşerilerime Allah’tan rahmet, hastalığı devam eden vatandaşlarımıza da Allah’tan acil şifalar diliyorum. Bir daha böyle bir hastalığı Allah bize göstermesin.” İfadelerine yer verdi.

2020 yılında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Sarıaltun: “Çağlayancerit ilçemize kazandırılacak birçok projemiz var. Sizin sabrınız ve bizim çabamızla inşallah hizmet etmeye devam edeceğiz. Çağlayancerit ilçemiz için önemli olan Nurhak ilçemize bağlanan güvenlik yolumuzun sonuna geldik. 40 kilometrelik kısmı tamamlandı ve sıcak asfalt çalışması tamamlandı. 2021 yılı içerisinde de yol güzergâhının tamamlanması için çalışıyoruz. Bu yol güzergahı ilçe merkezimize de kısa sürede bağlanacak inşallah. Bu yolun ilçemize kazandırılmasına vesile olan İçişleri Bakanlığımız nezdinde Kahramanmaraş Valiliğimize teşekkür ediyorum.

“Kısık yolunda çalışmalar kısa sürede tamamlanacak”

İstiklal Mahallemiz ile Bozlar Mahallesi arasında ki yolumuzda çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene bitirmeyi planlıyorduk lakin hem mevsim şartları hem de pandemi süreci bizi yavaşlattı. 8 metre yüksekliğinde 100 metre uzunluğunda taş duvar örülmesi de bizim işimizi biraz yavaşlattı. Yol genişletme çalışmaları ve asfaltlama çalışmaları sürüyor. En kısa sürede de tamamlayacağız inşallah.

“Emeği geçenlere teşekkür ediyorum”

Bu hizmetlerin ilçemize kazandırılmasında büyük emekleri olan TBMM İçişleri Komisyon Başkanımız Celalettin Güvenç beye, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğümüze ve siyasilerimize teşekkür ediyorum.

Büyükşehir Belediyemiz ve Çağlayancerit Belediyemizin işbirliğinde yaklaşık 30 kilometrelik yolda statik kaplama çalışması yaptık. Grup yollarımızda ki çalışmalarımızı 2021 yılı itibari ile bitirmeyi planlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve ekibini ilçemize kazandırdığı çalışmaları için teşekkür ediyorum.

“İki köprünün çalışması bitti”

Uludere üzerinde köprü çalışması ve bağlantı yollarını tamamladık. Bu çalışmayı Çağlayancerit Belediyesi olarak kendi öz kaynaklarımızla yaptık. Bozlar-Abbasiye arasındaki tarihi aksu köprüsünü de Büyükşehir Belediyemiz işbirliği ile yaptık.

İstiklal ve Akdere mahallelerimizin arasında kalan yolda yapılan çalışmalarda özveri gösteren vatandaşlarımızın davranışları takdire şayandır. Bu yolumuzda yol standartlarının yükseltilmesi için tüm gayretimizle çalışıyoruz.

“Turizm kompleksi hizmete giriyor”

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile Çağlayancerit Belediyemizin AR-GE ekibi tarafından hazırlanan turizm kompleksi 2 Milyon TL harcanarak hizmete açtık. Bu tesisimizde kent müzesi, çok amaçlı konferans salonu, kapalı düğün salonumuz ve yöresel ürünlerimizin teşhir alanı yer alıyor.

“Ceviz İşleme tesisini ilçemize kazandırıyoruz”

Ceviz işleme tesisimizin projesi iptal edilmişti fakat biz bu projeyi kooperatif aracılığıyla kapasitesini arttırarak bakanlıktan onayını aldık ve yerini hazırladık. Yaklaşık 6 Milyonluk bu projeyi de tamamını hibe yoluyla Çağlayancerit İlçemize kazandıracağız.” İfadelerine yer verdi.

“2021 projelerimiz ilçemizi daha yaşanabilir bir kent yapacak”

2021 yatırımları ile ilgili bilgi veren Başkan Sarıaltun: “2021 yılında Belediyemizin hemen yanında yer alan camimizin yerini değiştirmeyi hedefliyoruz. Hemen yanında yer alan Maliye binamızı da başka bir alana taşıyarak bu alana geniş bir meydan yapmayı planlıyoruz. Bu kent meydanımızın altında kapalı otopark yer alacak. Bu proje bizim için çok önemli.

“Millet Bahçesini ilçemize kazandıracağız”

Aksu suyumuzun gözünde, Küçükcerit Mahallemizin sınırları içerisinde kalan alanda inşallah Millet Bahçesi ve milli park için çalışmalarımız olacak. Bu iki projeyi Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapacağız.

İlçe merkezimin hemen sırtında yer alan mevkii seyir tepesi inşaa edeceğiz. Bu alanda gençlerimizin, misafirlerimizin dinlenebileceği, İlçemizi kuş bakışı izleyebileceği, oturup dinlenebileceği, bir şey yiyip içebileceği alan inşaa edeceğiz” ifadelerine yer verdi.