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Başkan Sarıaltun, yüzme havuzu müjdesi verdi!

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, ilçe halkına yüzme havuzu müjdesi verdi.

Başkan Sarıaltun, yüzme havuzu müjdesi verdi!

Başkan Sarıaltun, yüzme havuzu müjdesi verdi!

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, ilçe halkına yüzme havuzu müjdesi verdi.

06 Haziran 2022 Pazartesi 17:55
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Çağlayancerit’te ilçenin kalkınması için çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, gençler için önemli bir yatırıma daha imza atıyor.

Kamu kurumlarıyla gerçekleştirdiği ikili temaslar çerçevesinde Çağlayancerit’te tesisleşme hamlesi başlatan Başkan Sarıaltun, yüzme havuzu için çalışmaların başladığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Sarıaltun; “Çağlayanceritli hemşerilerimizin hizmetine sunacağımız ve yapımına önümüzdeki günlerde başlanacak olan yüzme havuzu için Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüzle birlikte yer keşfinde bulunduk.” Diye konuştu.

Son Güncelleme: 06.06.2022 17:59
Anahtar Kelimeler:
Yüzme Havuzu Müjdesi Verdi!Başkan Sarıaltun
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