Başkan Sarıaltun, yüzme havuzu müjdesi verdi!

Çağlayancerit’te ilçenin kalkınması için çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, gençler için önemli bir yatırıma daha imza atıyor.

Kamu kurumlarıyla gerçekleştirdiği ikili temaslar çerçevesinde Çağlayancerit’te tesisleşme hamlesi başlatan Başkan Sarıaltun, yüzme havuzu için çalışmaların başladığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Sarıaltun; “Çağlayanceritli hemşerilerimizin hizmetine sunacağımız ve yapımına önümüzdeki günlerde başlanacak olan yüzme havuzu için Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüzle birlikte yer keşfinde bulunduk.” Diye konuştu.