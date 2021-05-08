Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Anneler Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Anneler Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Kadir Gecesi Mesajı
Başkan Okay’dan Kadir Gecesi Mesajı
İftar Vakti Pazarcık’ta
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İftar Vakti...
Ödüllü Yarışma ‘Bil Bakalım’ Devam Ediyor
Ödüllü Yarışma ‘Bil Bakalım’ Devam...
Muratçakıroğlu Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor
Muratçakıroğlu Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları...

Başkan Sarıaltun’dan Kadir Gecesi Mesajı

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında; “Manevi şuurumuzun tazelendiği, nefislerimizin oruç ile terbiye edildiği mübarek ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, Kadir Gecesi’ne erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız” ifadelerine yer verdi.

Başkan Sarıaltun’dan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Sarıaltun’dan Kadir Gecesi Mesajı

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında; “Manevi şuurumuzun tazelendiği, nefislerimizin oruç ile terbiye edildiği mübarek ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, Kadir Gecesi’ne erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız” ifadelerine yer verdi.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 15:46
banner459

Bütün insanlık için hidayet rehberi olan Kur’an-ı Kerim’in bu gecede indirilmeye başlanmış olmasının; Kadir Gecesi'ni diğer bütün zaman dilimlerinden üstün kılan özellik olduğunu aktaran Sarıaltun, şunları kaydetti: “Kadir; izzet, şeref, değer ve itibar demektir. İnsan olarak Rabbimiz katında değer bulmamızın yolu, insanlık olarak birbirimizin kadrini ve kıymetini bilmekten geçmektedir. Esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bu geceyi bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu eşsiz fırsatın bilincinde olarak, her geceyi Kadir Gecesi gibi yaşamaya gayret etmek, dargınlık ve kırgınlık yerine; sevgi, dostluk ve kardeşliği hâkim kılmak, kimsesizlerin ve muhtaçların yüzünü güldürmek en büyük sorumluluğumuz olmalıdır.”

Mesajında, Koronavirüs salgınından kurtulmak için tüm İslam âlemini Kadir Gecesi’nde dua etmeye davet eden Başkan Sarıaltun, şu ifadelere yer verdi: “Bu mübarek gecenin içinde bulunduğumuz bu zorlu şartlarda tüm insanlık için esenliğe vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Çağlayanceritli hemşehrilerim olmak üzere milletimizin ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Sarıaltun’dan Kadir Gecesi Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yardımcıoğlu’ndan Kadir Gecesi Mesajı
Yardımcıoğlu’ndan Kadir Gecesi Mesajı
Güzel ülkemin kahramanları
Güzel ülkemin kahramanları
Başkan Okay’dan Anneler Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Anneler Günü Mesajı
İsrail Polisinin Mescid-İ Aksa'ya Ve İlk Kıblemize Hain Saldırısı
İsrail Polisinin Mescid-İ Aksa'ya Ve İlk Kıblemize Hain Saldırısı
Maraş Kalesini Kervan işletecek
Maraş Kalesini Kervan işletecek

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber