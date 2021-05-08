Başkan Sarıaltun’dan Kadir Gecesi Mesajı

Bütün insanlık için hidayet rehberi olan Kur’an-ı Kerim’in bu gecede indirilmeye başlanmış olmasının; Kadir Gecesi'ni diğer bütün zaman dilimlerinden üstün kılan özellik olduğunu aktaran Sarıaltun, şunları kaydetti: “Kadir; izzet, şeref, değer ve itibar demektir. İnsan olarak Rabbimiz katında değer bulmamızın yolu, insanlık olarak birbirimizin kadrini ve kıymetini bilmekten geçmektedir. Esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bu geceyi bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu eşsiz fırsatın bilincinde olarak, her geceyi Kadir Gecesi gibi yaşamaya gayret etmek, dargınlık ve kırgınlık yerine; sevgi, dostluk ve kardeşliği hâkim kılmak, kimsesizlerin ve muhtaçların yüzünü güldürmek en büyük sorumluluğumuz olmalıdır.”

Mesajında, Koronavirüs salgınından kurtulmak için tüm İslam âlemini Kadir Gecesi’nde dua etmeye davet eden Başkan Sarıaltun, şu ifadelere yer verdi: “Bu mübarek gecenin içinde bulunduğumuz bu zorlu şartlarda tüm insanlık için esenliğe vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Çağlayanceritli hemşehrilerim olmak üzere milletimizin ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.”