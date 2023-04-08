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Başkan Soylu, “Kahramanmaraş’ta biran evvel hayatın normale dönmesi en büyük temennimizdir”

Hürriyetçi Eğitim-Sen Kahramanmaraş 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Soylu, “Asrın felaketi sonrası Kahramanmaraş’ın eğitim öğretimin normale dönmesi en büyük arzumuzdur” dedi.

Başkan Soylu, “Kahramanmaraş’ta biran evvel hayatın normale dönmesi en büyük temennimizdir”

Başkan Soylu, “Kahramanmaraş’ta biran evvel hayatın normale dönmesi en büyük temennimizdir”

Hürriyetçi Eğitim-Sen Kahramanmaraş 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Soylu, “Asrın felaketi sonrası Kahramanmaraş’ın eğitim öğretimin normale dönmesi en büyük arzumuzdur” dedi.

08 Nisan 2023 Cumartesi 13:00

Hürriyetçi Eğitim Sen Kahramanmaraş 1 Nolu Şubesi Olarak Soruyoruz!

Başkan Soylu, yaptığı yazılı açıklamada; “6 Şubat 2023 saat 04.17 itibariyle küçük kıyamet olarak adlandırılan başta merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremde büyük acılar yaşandı. Bu süreçte eğitim öğretimin devam etmesi için herkes bir gayret içindedir. Kahramanmaraş'ta da biran evvel hayatın normale dönmesi en büyük temennimizdir. 10 Nisan ve 24 Nisan'da kademeli olarak okulların açılacağı bilgisi verilmektedir. Peki bununla ilgili ne gibi tedbirler alınmıştır?

1- Sahadan gerçekten doğru bilgiler alınıyor mu? Okulların hasar durumuna göre açılması yanıltıcı olabilir. Uzmanlar tarafından ciddi incelemenin yapıldığı kamuoyuna duyurulmalıdır.

2- Pek çok okulumuz vatandaşın kullanımına açılmıştır. Ayrıca çoğu okulun bahçesi de vatandaşın kurduğu çadırlarla doludur. Bu ailelerin olduğu okulların da eğitime açılacağı söylenmektedir. Aileler, hangi tedbirlerle okullardan tahliye edilecek?

3- Depremin ruhsal buhranını yaşayan eğitim çalışanlarının ve öğrencilerimizin ne kadarı şehir dışındadır. Gerekli araştırma yapılmış mıdır?

4- Verilen tarihlerde kademeli de olsa eğitim öğretimin açılması halinde bütün eğitim çalışanları göreve çağırılacak mıdır?

5- Göreve çağırılacak eğitim çalışanlarının barınma meselesi nasıl çözülecek. Evi ağır ve orta hasarlı olan meslektaşlarımız için nasıl bir önlem alınıyor?

6- Eğitim çalışanları için konteyner kent kurulumu yapılacaksa ne zaman, nereye ve ne kadar sayıda kurulacak?

7- Yıkılan, ağır ve orta hasarlı olan okullardaki personeller ve öğrenciler nerelerde eğitim ve öğretime devam edecek? Taşıma kapsamı ile ilgili nasıl bir tedbir alınmıştır?

8- Hayatını kaybeden öğretmenlerinin ve sınıf arkadaşlarının öğrenilmesi, öğrencilerde ağır psikolojik sorunların artırmasına neden olacaktır. Ağır travma yaşayan öğrencilerimiz için yeterli psikolojik destek nasıl sağlanacak?

9- Birinci dereceden yakınını kaybeden eğitim çalışanları ve 10 yaş altı çocuğu olan kadın eğitim çalışanları için idari izin hakkı verilecek mi?

10- Öğretmen açığının ortaya çıkma ihtimaline karşı nasıl bir yol izlenecek? Bu açık, ücretli öğretmenlerle mi kapatılacak?

11- Depremin ilk gününden beri fedakarca çalışan pek çok okul idarecisi ve öğretmen çadır kamplardaki görevlerine devam edecek mi?

Eğitim öğretimin normale dönmesi en büyük arzumuzdur. Okulların açılmasına da asla karşı değiliz. 10 Nisan 2023’te okulların açılması, acele verilmiş bir karar olmamalıdır. Unutulmamalıdır ki tedbirsiz yapılacak bir çalışma yeni sıkıntılar doğuracaktır. Bu sebeple daha önceden belirtilmiş olan 24 Nisan 2023 tarihine göre planlamanın yapılması eğitim çalışanları açısından hazırlık fırsatı sağlayacaktır.”

(SON-

Anahtar Kelimeler:
Başkan Soylu“Kahramanmaraş’ta Biran Evvel Hayatın Normale Dönmesi En Büyük Temennimizdir”
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