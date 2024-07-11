Başkan Toptaş, Esnafları Ziyaret Ederek Güne Başladı

Güne, Haydar Bey Mahalle Muhtarı Ökkeş Özen’in davetini icabet ederek başlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, esnafları da ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlar diledi.

Başkan Toptaş ilk olarak Haydar Bey Mahalle Muhtarlığı’nda, Muhtar Ökkeş Özen’in ev sahipliğinde Tekerek Mahalle Muhtarı Elif Başaran, 22 Gün Mahalle Muhtarı Fatma Eken, Binevler Mahalle Muhtarı Lütfi Karaçalı, Boğaziçi Mahalle Muhtarı Recep Yılmaz, Vadi Mahallesi Muhtarı Betül Akdağ ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Mahallelerin her bir noktasında halkın taleplerini en iyi şekilde karşılamak ve sorunlara çözüm üretmek adına muhtarlarla istişarelerde bulunan Başkan Toptaş, görüş ve önerilerini dinledik.

Çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler hakkında bilgiler paylaşan Başkan Toptaş, çözüm bekleyen sorunları direkt olarak muhtarlar ve vatandaşlardan dinleyerek, iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Vatandaşların yararına olan tüm çalışmaları hassasiyetle yerine getireceklerini dile getiren Başkan Toptaş, uzun süre sohbet etti.

“Halkımızın mutluluğu ve refahı en öncelikli hedefimiz”

Muhtarlarla yaptığı konuşmalarda çalışmalara ilişkin bilgiler de veren Başkan Toptaş; “Bugün, mahalle muhtarlarımızla gerçekleştirdiğimiz buluşmada, mahallelerimizin geleceği için önemli konuları ele aldık. Muhtarlarımızın değerli görüşleri ve önerileri, ilçemizi daha yaşanabilir kılmak adına bizler için büyük önem taşıyor. Onların sahadaki gözlemleri ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, hizmetlerimizi en iyi şekilde sunmak için çalışıyoruz.Toplantımızda özellikle altyapı projeleri, temizlik, park ve yeşil alanların artırılması ve bakımı gibi konularda detaylı görüş alışverişinde bulunduk. Tüm bu çalışmalar, halkımızın refahını artırmak ve ilçemizin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla büyük bir titizlikle yürütülüyor bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Aynı zamanda mahallelerimizle ilgili muhtarlarımızın değerli geri bildirimlerini aldık ve bu sorunların çözümü için çalışmalara başladık. Muhtarlarımızın, mahallelerindeki sorunları bizlere iletmedeki rolleri ve çözüm önerileri, ortak akıl ve iş birliğiyle ilçemizi daha ileriye taşımamıza olanak sağlıyor. Katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onların özverili çalışmaları ve halka yakın duruşları, bizlerin hizmetlerini daha etkili kılıyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini yerinde tespit edebilmek adına düzenli olarak mahalle ziyaretlerimize devam edeceğiz. Birlikte daha güçlü, daha huzurlu ve daha güzel bir Onikişubat için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi; 'Gönül Belediyeciliği' anlayışıyla hareket ediyor, halkımızın mutluluğunu ve refahını en öncelikli hedefimiz olarak belirliyoruz” dedi.