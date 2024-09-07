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Başkan Toptaş; Gençlerimize Destek Olmaktan Asla Geri Adım Atmayacağız

Onikişubat Belediyesi’nin 3 bini aşkın öğrencinin katılımıyla düzenlediği Yaz Yüzme Kursu, Şenlik Yarışmaları ile sona erdi.

Başkan Toptaş; Gençlerimize Destek Olmaktan Asla Geri Adım Atmayacağız

Başkan Toptaş; Gençlerimize Destek Olmaktan Asla Geri Adım Atmayacağız

Onikişubat Belediyesi’nin 3 bini aşkın öğrencinin katılımıyla düzenlediği Yaz Yüzme Kursu, Şenlik Yarışmaları ile sona erdi.

07 Eylül 2024 Cumartesi 16:14

Öğrencilerin heyecanını paylaşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, “Onikişubat Belediyesi olarak, çocuklarımıza ve gençlerimize destek olmaktan, onlara sağlıklı ve güvenli bir ortamda spor yapma imkânı sunmaktan asla geri adım atmayacağız” dedi.

Eğitim, kültür, sosyal ve sportif projelerle ilçenin dört bir yanındaki tesislerden maksimum seviyede faydalanan Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanifi Toptaş öncülüğünde gençliğe hizmet eden çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi’nin gençlerin yaz tatilini çok daha verimli geçirmesini sağlarken, hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 16 Temmuz’da başlattığı yaz yüzme kursları dönem sonu şenliği ile sona erdi.

50’si özel ihtiyaç sahibi bireyler olmak üzere 3 bini aşkın öğrencinin katıldığı kursların finali, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın katılımıyla Şeref Eroğlu Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi.

Velilerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği dönem sonu şenliğinde, yaş gruplarına göre tipik gelişim gösteren erkekler ve kızlar ile özel gereksinimli erkekler ve kızlarkategorilerinde, 25 metre serbest ve 25 metre sırtüstü yarışmaları düzenlendi.

“Öğrencilerimiz yüzme sporunda önemli bir aşama kaydetti”

Yarışmalar sonrası ödül töreninde selamlama konuşması gerçekleştiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 3 bin öğrencinin katıldığı kursları başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Toptaş, “Onikişubat Belediyesi olarak 3 bin kursiyerimizin katılımıyla 16 Temmuz’da başlattığımız Yaz Yüzme Kursları’nı başarıyla noktalarken, şenlik yarışmaları olarak düzenlediğimiz kapanış töreninde sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Ayrıca belirtmek gerekir ki, 50 özel gereksinimli kardeşimiz de kurslarımızdan faydalandı.Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz aylarını verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak, hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla açtığımız bu kurslarımız, ciddi anlamda büyük bir ilgi gördü. Kurslarımıza katılan evlatlarımızın hepsi, usta eğiticilerinin destekleriyle yüzme sporunda önemli bir aşama kaydetti” dedi.

“Onikişubat Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız”

Öğrencileri destekleyen projelerinin artarak devam edeceğini kaydeden Başkan Toptaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü, “Onikişubat Belediyesi olarak, sporun her dalında olduğu gibi yüzme sporunda da çocuklarımıza ve gençlerimize destek olmaktan, onlara sağlıklı ve güvenli bir ortamda spor yapma imkânı sunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; spor, sadece fiziksel bir aktivite olmanın ötesinde, disiplin, öz güven ve takım ruhu kazandıran, bireyleri geleceğe hazırlayan önemli bir yol arkadaşıdır.Bu kursların düzenlenmesinde emeği geçen tüm eğitmenlerimize, teknik ekibimize ve belediye personelimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca, bizlere güvenerek çocuklarını kurslarımıza emanet eden değerli velilerimize de minnettarım.Değerli kursiyerlerimiz;Yüzme sporuna olan ilginizi ve tutkunuzu sürdürmenizi, hayatınızın her alanında sporla iç içe olmanızı diliyorum.Bu güzel törenle birlikte kurslarımızın kapanışını gerçekleştirirken, sizleri tebrik ediyor ve bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Unutmayın, her biriniz bizim için çok değerlisiniz ve Onikişubat Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız.Hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir gelecek diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Toptaş’ın selamlama konuşmasının ardından ödül takdim törenine geçildi.

35 takımda dereceye giren öğrencilere 35’er altın, 35’er gümüş, 35’er bronz madalya olmak üzere toplamda 105 madalya ile çeşitli hediyeler takdim edildi.

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