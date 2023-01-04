Başkan Yılmazcan, “Hedefimiz daha yaşanılabilir Pazarcık”

Pazarcık’ta ‘Birlikte Yönetim Birlikte Belediyecilik’ anlayışı ile başarı kazandıklarını da dile getiren Başkan Yılmazcan, “Valimiz, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile el ele verip ilçemizin sorunlarını çözüyoruz. İlçemizin kırsal mahalleleri ve grup yollarını hem sıcak hem de soğuk asfalt yaparak hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Altyapısı tamamlanan ilçe merkezimizdeki caddelerimizi de sıcak asfaltla buluşturduk.

İÇME SUYU SORUNUNA KÖKTEN ÇÖZÜM

İlçemizin içme suyu sorunu da giderildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşerek sorun kökten çözüldü. 2-3 ay içerisinde Helete’den Gaziantep’e giden içme suyu isale hattından saniye de 200 litre ilçemize su verilecek. Şuan ihale aşamasında olan o çalışmanın 100 milyon TL’lik maliyeti var. En kısa sürede ilçemiz doğal kaynak suyuna kavuşacak. Bu konunun üzerinde hassasiyetle durmaya devam ediyoruz.

MİLLET BAHÇEMİZ ÇOK YAKINDA HİZMETİNİZDE

Millet Bahçemiz de çok yakın zamanda açılarak ilçemizin hizmetine sunulacak. Şuan çalışmaların yüzde 85’i tamamlandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz 20 milyon lira kaynak kullandı ve bizde Pazarcık olarak 2 milyon TL katkı sağladık. 105 dönüm alan üzerinde göl manzaralı Pazarcık’ın en güzel yerinde özellikle yazın Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman’dan da çok misafirlerimizin geleciğini tahmin ediyoruz. Büyükşehir belediyemiz ağaçlandırmaya devam ediyor. İnşallah güzel bir millet bahçesi olacak.

400-450 MİLYON TL’LİK YOL YAPTIK

Biz bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde yapılmayanları yaptık. Belediye olarak ilçe merkezinde şu an itibariyle 55 kilometre sıcak asfalt ve kırsal mahallelerimiz başta olmaz üzere ulaşım yollarına 250 kilometre sathi kaplama yaptık. Toplam 400-450 milyon TL aralığında olan bu hizmeti büyükşehir belediyemizle birlikte yaptık. Pazarcık belediyesi olarak bütçemize çok yük bindirmeden çeşitli kaynaklar oluşturarak hem borç ödüyoruz hem de yatırım yapıyoruz.

MAHALLE KONAKLARI HEMŞERİLERİMİZE YAKIŞTI

Asfalt sezonu sürdüğü sürece sıcak asfalt dökerek hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Kırsal bölgelerde özellikle grup yollarının tamamını neredeyse bitirdik. Diğer taraftan altyapısı tamamlanan ilçe merkezimiz veya kırsal mahallelerimizin yollarını sıcak asfaltla kapladık. Bazı mahallelerimizin yollarını geç asfaltlamış olabiliriz çünkü altyapısının tamamlanması ve oturmasını bekledik. Milli Eğitim Bakanlığımızla yürüttüğümüz ortak protokol çerçevesinde eğitim görülmeyen okulları mahalle konaklarına çevirerek mahallelerimizin hizmetine sunduk. Elektrik sorunu olan mezraların sorunlarının giderilmesi için uğraşa vermeye devam ediyoruz.

ÇEVRE YOLUMUZ İÇİN İSTİMLAK ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

İlçemizi aydınlatmaya, çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Her gün yaklaşık 30 bin aracın geçtiği ana güzergâhımızı Büyükşehir Belediyemizle protokol imzalayarak çalışma yaptırdık. Aydınlatma, Kaldırım ve ağaçlandırma çalışmalarını Büyükşehir Belediyemizle birlikte yaptık. Akşam saatlerinden sonra ana güzergâhtan geçen her vatandaşımız görsel şölene şahit oluyor. Ana güzergâhtaki trafiği azaltmak için çevre yolundaki çalışmalara ağırlık verdirdik. Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğümüzle yaptığımız girişim sonucu Milletvekillerimizin desteği ile ödenek sorununu çözmüştük. Karayolları yetkilileri arazi sahipleriyle bir araya gelerek istimlak konusuna başlayacaklar.

SEVGİNİN YAŞANDIĞI YERDİR PAZARCIK

Bir yılı daha geride bıraktık. Sevginin temel kaynağı olan Pazarcık’ta hiç kimseyi ötekileştirmeden, hep birlikte el ele vererek hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Pazarcık’ta barış var, hoşgörü var sevgi var, birlikte yaşamanın merkezi Pazarcık’tır. Biz birlikte el ele verdiğimiz zaman başaramadığımız iş te kalmıyor. İlçemizin yöresel ürünlerini el ele verecek tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Farkındalık oluşturmak için festivaller yapıyoruz. Gittiğimiz ziyaretlerde yöresel ürünlerimizi götürüyoruz.

YÖRESEL ÜRÜNLERİMİZİN ÜNÜ AVRUPA’YI AŞTI

Pazarcık Beşçeşme Sarımsağı, Pazarcık Peyniri, Pazarcık Baklavalık Fıstığı, Pazarcık Üzümü ilçemizin yöresel ürünleridir. Türkiye’nin en ünlü Sarımsağı, Fıstığı ve Üzümü Pazarcık’ta yetişir, en iyi Peyniri burada yapılır. Pazarcık’ın çiftçisi kadirşinas ve çalışkandır. El emeği göz nuru ile ürettiği ürünlere sevgisini de katınca o ürenler tadından yenmiyor. Yöresel ürünlerimizin namı Kahramanmaraş’tan ve ülke geneline Ülkemizden de Avrupa’ya kadar ulaştı. Yöresel ürünlerimizin tanıtımı için farkındalık oluşturan projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” dedi

TURİZM DEĞERLERİMİZE AYRI DEĞER VERECEĞİZ

Sosyal belediyecilikte, teknik belediyecilikte, ellerinden gelen gayreti gösterdiklerine de değinen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, kapılarının hemşerilerine sonuna kadar açık olduğunu, herkesin randevusuz bir şekilde makamına gelerek görüşebildiklerini söyledi. Şuana kadar parti ayrımı gözetmeksizin hemşerilerine hizmet ettiğine de vurgu yapan Başkan Yılmazcan, turizm değerlerini de 2023 yılında daha çok tanıtmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.